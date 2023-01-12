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老母屍體化白骨蓋棉被？中年女兒「伴屍同寢」2年　只為詐領老人津貼

▲▼老婦。（示意圖／CFP）

▲南韓一名79歲老婦死在家中，最後腐爛成一具白骨。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川日前爆發一起「伴屍2年」的離奇社會案件！一名79歲的老婦疑似於2020年8月死亡，豈料與她同住的三女兒竟然未辦理任何死亡證明，直接讓老母親的屍體就這麼蓋著棉被、躺在房間，嚴重腐爛成白骨，直到四女兒發現異狀，緊急通報警方後，才發現母親早已身故。警方發現，該名老婦仍持續領取基礎年金。

根據韓媒《News1》，老婦的四女兒始終無法與母親成功取得聯繫，於是她決定造訪老媽與三姊同住、位於仁川廣域市南東區間石洞的某間聯立式公寓登門察看，豈料無論怎麼呼喚，三姊就是不願意開門，於是她只好打電話報警處理，才讓整起案件東窗事發。

警方抵達現場後，果然在主臥房發現一具化為白骨的遺體蓋著棉被，於是緊急將老婦47歲的三女兒緊急逮捕，警方同時在住處發現登記老婦死亡時間點的紙條，上面寫著「2020年8月媽媽死了」。

警方調查表示，與三女兒同居的老婦，她和其他子女已經長達一段時間斷絕聯繫。目前警方已將老婦的屍體移交給國立科學搜查院委託解剖，釐清詳細死因。警方不排除三女兒追加犯案，包括將老母親殺害的可能性。

南東警察署指出，該名老婦從2009年10月年滿65歲後，透過銀行帳戶存摺於每個月25日領取25至30萬韓元（約新台幣6222至7356元）的基礎年金（中低收入老人生活津貼），最近3年來的年金支付額分2019年的25萬3750韓元、2020年的29萬4920韓元、2021年的30萬韓元。

仁川市南東區表示，從2023年1月起將停止支付該名老婦的基礎年金，而一旦透過解剖等確認老婦的詳細死亡時間點，則不排除要求死者家屬交回先前非法不當領取的基礎年金。

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