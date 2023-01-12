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赴日注意！東京出現15例XBB.1.5　全境單日520人病歿創新高

▲▼日本,日本疫情,日本新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本進入第8波疫情。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日媒TBS報導，東京都12日證實，都內已出現15例Omicron亞型變異株XBB.1.5確診個案。XBB.1.5疫情在美國掀起新一波疫情，佔美國東北部新增確診約7成，專家認為，XBB.1.5擅於躲過免疫系統，傳播力極強。

就在昨（11）日，日本政府才確認境內出現4例XBB.1.5染疫個案。全日本11日通報新增20萬3361人染疫，其中1萬6772人來自東京都，而全國單日染疫死亡人數來到520人，再度創下新高。

目前日本進入第8波疫情，主流病毒株仍為BA.5，但外界憂心可能被XBB或BQ.1.1取代。依據世界衛生組織（WHO）數據，自去年10月22日至今年1月11日為止，有38個國家通報出現XBB.1.5確診個案。

另一方面，日本民調指出，日本民眾針對疫苗接種的意願並不高，出現「接種疲勞」的狀況。這份民調去年12月以「2023年疫苗接種意願」為題針對733名男女進行調查，結果發現，27.9%的人回答「稍弱」、16.7%回答「非常弱」、14.6%回答「弱」，也就是接種意願不高者佔約59.2%，超過半數。

調查負責人分析，儘管日本進入第8波疫情，但民眾對新冠的危機意識，在整體上有減弱傾向。

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