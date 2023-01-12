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頂撞上級！俄新兵「飆罵指揮官」還推人　遭判入獄5年半

▲影片約1分40秒處，指揮官先被吐煙霧之後，又遭人推。

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯一名被徵召入伍的新兵因惡劣訓練條件與上級發生爭執，不但對指揮官大聲吼叫、飆罵髒話、動手推人，甚至把電子煙煙霧吐在對方臉上，遭軍事法庭判處5年半監禁。這是第一起已知因批評俄羅斯動員遭到裁決的士兵。

衛報報導，這起事件發生在去年11月13日，新兵列什科夫（Alexander Leshkov）在莫斯科郊外的訓練場上，與中校馬扎諾夫（Denis Mazanov）發生口角。依據影片，列什科夫對馬扎諾夫說，「你在破壞總司令（為動員士兵提供補給與訓練）的直接命令」、「你應該被逮捕」。

列什科夫甚至還把電子煙煙霧吐在馬扎諾夫臉上，馬扎諾夫隨後朝他靠近，但卻被一把推開。列什科夫還嗆，「你不是那個必須和我們一起坐在戰壕裡面的人」，事後接受媒體採訪時稱，他先前的投訴一再被上級無視。

軍事法庭最終判處列什科夫5年半監禁，理由是「服役期間對指揮官造成人身傷害」。

▲▼俄羅斯役男受徵召入伍，紛紛報到。（圖／路透）

▲俄羅斯去年9月宣布自二戰以來的首次動員。（示意圖／路透）

俄羅斯去年9月宣布自二戰以來的首次動員，引爆國內混亂與怒火，許多接受動員入伍的新兵抱怨，在缺乏足夠訓練的狀態下被送到烏克蘭。為了把士兵與其親屬的異議壓下，政府通過一系列法案，加強對逃兵、違抗命令的懲罰。

在新兵列什科夫的裁決12日出爐之際，烏克蘭也警告，俄羅斯將於1月再一次進行動員，徵召人數為50萬人。但俄方已否認相關消息。

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