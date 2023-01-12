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正妹被摸屁股不忍了！抬腿猛踹逼退癡漢爆紅　美照曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲娜茶被流浪漢偷摸屁股，決定反擊。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國正妹娜茶（Natcha Klanmeephon）8日外出和朋友到市場逛街時，路邊一名流浪漢居然伸手摸她屁股，這狀況讓她當場嚇到，但也決定當下質問此人，數度抬起大腿踹向對方。其實娜茶曾經是跆拳道教練，因膝蓋受傷才沒有繼續踢跆拳道。

‼️เตือนภัยคนจรสำเพ็ง (ไม่ได้บ้า) กลางวันแสกๆยังกล้า ขากลับจะไปที่จอดรถ เดินมากะเพื่อน มันนั่งอยู่และเอื้อม เอามือมาจับตูด มันน่าจะคิดว่าเป็นต่างชาติ ดูหน้ามันไว้ พอด่ามันเตะมันมันทำเป็นชี้เสาไฟ ทำเป็นฟอร์มกลัวจะโดนไฟดูด ใครไประวังให้ดีคะ มันน่าจะทำกะคนมาแล้วหลายคน ผู้หญิงบางคนอาจจะกลัวและไม่กล้าพูดอะไร รอบนี้ไม่เป็นไรไม่แจ้งความ เพราะหิวข้าว จะรีบไปกินข้าวกัน กลับไปกินพารานอนซะนะ ไอ้โรคจิต ขอบคุณเพื่อนมากที่ถ่ายไว้ให้ทัน เพื่อเตือนภัยคนอื่น ขอบคุณเพื่อนที่ยังคอยเรียกสติให้ไม่สติหลุดมากไปกว่านี้Nokiiee PK

Natcha Klanmeephon 發佈於 2023年1月8日 星期日

泰媒Sanook報導，娜茶當時路過這名坐在路邊的流浪漢時，突然被對方偷摸屁股猥褻，她隨即轉身質問「為何偷摸我的屁股」。

娜茶的態度相當強硬，立刻抬起大腿，踹向對方至少7、8次，而男子還想解釋些什麼，但態度明顯畏畏縮縮，一路被她逼退。在這一切發生後，一名路人也過來幫忙娜茶，男子則是趁亂逃跑。

娜茶事後接受媒體訪問時透露，其實她早在14歲就開始接觸跆拳道，曾參加多次比賽，也拿到黑帶資格，更當過跆拳道教練，但最後因為左膝受傷才作罷，迄今已有約10年沒有踢跆拳道。但她也說，現在的踢腿技巧還是不錯。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

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