陰莖越小「越想買跑車」　英研究曝潛在心理：30歲以上更明顯

▲英國科學家宣稱「首度」建立了「跑車和小陰莖之間的偶然心理關聯」。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

英國倫敦大學學院（UCL）實驗心理學系宣稱，他們研究後發現，若男性認為自己的陰莖較小，更傾向渴望擁有一輛跑車，此現象在超過30歲的男性身上更明顯。這篇論文目前發表在心理學預印本資料庫PsyArXiv，還沒經過同儕審查，也未獲得學術期刊正式出版，但已經引發一陣熱議。

心理學家理查森（Daniel Richardson）領導研究團隊，招募200名說英語的18-74歲男性，要求受試者完成線上測驗，考驗「購買不同產品時的記憶力」，實際上卻是操控受試者的自我觀感，並衡量這些人對各種日用品或奢侈品的渴望程度。

記憶力題目含有多項資訊，包括陰莖平均尺寸的錯誤資訊，一些人被告知英國男性平均陰莖長度為18公分，另一些人被告知為10公分。被前者數據誤導的受試者往往認定自己的生殖器小於平均，並且更可能把跑車評選為高度渴望的物品。

▲學者試圖驗證「開昂貴跑車的男人是在彌補男子氣概不足」，這句陳腔濫調是否屬實。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

研究團隊解釋，「透過提供其他男人平均尺寸的錯誤資訊，我們讓男性受試者相信他們擁有相對較小或較大的陰莖。然後，如果他們覺得自己的陰莖小，就會更渴望跑車」，此傾向在30歲以上男性更為明顯。他們也提供個人財務、人際關係、慈善表現、身體健康等方面的錯誤資訊，但沒有任何一項因素與擁有其他物品的慾望之間出現類似關聯。

里查森和同事們認為，「在男性心理方面，或許有某種特定的東西把汽車和陰莖連繫在一起。在這份研究中，這個假設獲得數據支持，也解釋了廣告、學術論述及日常笑話中陰莖與汽車玩笑話的存在…儘管豪車產業可能不太願意承認這項聯繫」，但這些結果確實為未來研究提出有趣的問題。