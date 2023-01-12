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女警慘淪局長洩慾工具！　派駐洋基體育場「比賽日就被性侵」

▲▼紐約市49歲警察局長布里恩薩（Jeffrey Brienza）被指控性侵女下屬。（圖／翻攝推特@NYPD44Pct）

▲49歲警察局長布里恩薩被指控性侵女下屬。（圖／翻攝推特@NYPD44Pct）

記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約市驚爆警界醜聞，49歲警察局長布里恩薩（Jeffrey Brienza）被指控，利用職權安排自己與女下屬2人前往洋基體育場值勤，但在接下來一年多的時間裡，「幾乎每個比賽日」都藉機性侵對方，即使沒有球賽，也在警車上強迫對方口交。他目前已遭革職並接受調查。

《紐約郵報》等媒體引述起訴書報導，受害女警當時在44分局服務，經常被局長布里恩薩安排跑腿、擔任私人司機，或者共同前往「相對輕鬆的」洋基體育場值勤。2020年6月某次值班結束後，她卻在體育場浴室內遭上司性侵，此後開始一場夢魘。

根據起訴書內容，布里恩薩後來變得「佔有慾很強」，只要發現受害女警也有上班，就會想盡辦法調動職務或班表，確保自己跟對方有更多時間獨處。

▲▼美國紐約市洋基體育場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國紐約市洋基體育場。（圖／達志影像／美聯社）

受害女警表示，這個創傷讓自己感覺「不再是在那裡履行警察職務，而是在不合意的情況下，向局長提供性服務」、「每個人都覺得他是好人，每個人都喜歡他…我什麼都不敢說，因為他是局長」。不過，她最後仍鼓起勇氣，向紐約市警察局內務處（BIA）通報並啟動調查，並且在2個月後提早退役。

這項性侵訴訟於2021年12月提出，但案情直到本周才登上媒體版面。2022年10月，布里恩薩承認6項行政指控後被革職，包括歧視、過從甚密、違反巡邏原則、未經授權使用部門資料庫搜索等等。

不過，紐約市警察局發言人表示，由於布里恩薩已經不是警察，因此上述指控及認罪細節不會公開。截至1月11日，紐約媒體也無法聯繫到布里恩薩回應此事。

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