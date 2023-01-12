殺蟲劑沒效了！研究警告：亞洲出現「抗藥性強1000倍」蚊子

▲研究人員發現，亞洲的蚊子抗藥性不斷增強，現有殺蟲劑已不再有效。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

新的研究警告，在亞洲部分地區，傳播登革熱和其他病毒的蚊子對殺蟲劑的抵抗力越來越強，迫切需要新的方法來控制它們。衛生當局通常在蚊子出沒的地區噴灑殺蟲劑，抗藥性長期以來一直是一個問題，但問題的嚴重性尚不清楚。

法新社報導，日本科學家葛西真治（Shinji Kasai）和他的團隊檢查了來自亞洲幾個國家以及非洲迦納的蚊子，發現一系列突變使一些蚊子幾乎不受流行的如氯菊酯殺蟲劑（permethrin）的影響。葛西真治說，「在柬埔寨，超過90%的埃及斑蚊具有導致極高抵抗力的突變組合。」他發現，一些蚊子變異株具有強1000倍的抗藥性，而之前看到的是強100倍。

這意味著通常可以殺死樣本中幾乎100%的蚊子的殺蟲劑水平只能殺死大約7%的昆蟲，即使劑量增加10倍，也只能殺死30%的超級抗藥性蚊子。葛西真治說，「我們在柬埔寨和越南的蚊子身上發現的抗藥性程度完全不同。」

抗藥性突變出現的時間和地點仍然是個謎，但葛西真治正在亞洲其他地方擴大研究，並檢查來自柬埔寨和越南的更多最新樣本，看看2016年至2019年研究期間是否有任何變化。葛西真治說，「我們擔心，我們在這項研究中發現的具有突變的蚊子會在不久的將來傳播到世界其他地方，在那之前，我們得想辦法。」

根據世界衛生組織表示，登革熱可引起出血熱，估計每年感染1至4億人，但超過80%的病例為輕度或無症狀。目前已開發了幾種登革熱疫苗，研究人員還使用了一種能使蚊子絕育的細菌來對付這種病毒。但這兩種選擇都離根除登革熱很遠，而且埃及斑蚊會攜帶其他疾病，包括茲卡病毒（Zika virus）和黃熱病（yellow fever）。

在白線斑蚊中也檢測到抗藥性，但抗藥性較低，其原因可能是因為它傾向於在戶外覓食，通常以動物為食，接觸到殺蟲劑的機會少於埃及斑蚊。

抗藥性水平不同，來自加納以及印尼和台灣部分地區的蚊子仍然相對容易受到現有化學物質的影響，尤其是在較高劑量的情況下。但研究表明，常用的策略可能不再有效。

新南威爾斯州健康病理學和雪梨大學副教授兼蚊子研究員韋伯（Cameron Webb）直言，越來越多的證據表明，目前的殺蟲劑配方可能無法控制主要害蟲的數量，需要新的化學品，但當局和研究人員還需要考慮其他保護社區的方法，包括疫苗，其他選擇則是包括加大力度清除繁殖地。

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