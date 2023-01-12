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阿富汗外交部自殺攻擊至少20死　IS宣稱犯案：多名外交人員喪命

▲▼ 阿富汗外交部大樓外11日發生自殺炸彈客攻擊事件 。（圖／CFP）

▲首都喀布爾警方表示，這起事件至少造成5名平民喪命，但塔利班官員透露，死亡人數高達20人。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

阿富汗外交部大樓外11日發生自殺炸彈客攻擊事件，造成至少20人死亡，就連鄰近的內政部大樓窗戶也被爆炸衝擊威力震碎，激進組織「伊斯蘭國」宣稱犯案。先前一度有消息傳出，襲擊發生時，中國代表團準備在此處與阿富汗官員見面，但阿富汗高階官員表示，事發當下並無外籍人士在場。

綜合路透、BBC報導，事發於當地11日下午4時左右，一名男性自殺炸彈客企圖闖入外交部大樓，但並未成功，便在大樓外引爆炸彈。當時正在外交部大樓外等候的司機卡里米（Jamshed Karimi）目擊整個過程，持槍男子經過他之後，沒過幾秒，就傳來爆炸巨響，「我看到那個人把自己炸了」。

首都喀布爾警方表示，這起事件至少造成5名平民喪命，但塔利班官員透露，死亡人數高達20人。外交部大樓建築物並未受到嚴重破壞，不過已知鄰近的內政部大樓窗戶玻璃受到爆炸威力衝擊震碎。

▲▼ 阿富汗外交部大樓外11日發生自殺炸彈客攻擊事件 。（圖／CFP）

激進組織伊斯蘭國在當地的分支「ISIS-K」已宣稱犯案。與伊斯蘭國掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq）指出，這起事件造成至少20人死亡，包括多名外交人員。不過相關說法未獲證實。

另方面，先前有報導傳出，爆炸事件發生時，中國代表團準備在外交部大樓內與阿富汗官員進行會談。不過，總理辦公室高階官員穆塔奇（Ahmadullah Muttaqi）表示，當時並沒有外籍人士在場。

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