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南韓尹錫悅首提「擁核論」！靠國內技術自行研發核武　力抗北韓威脅

▲▼南韓總統尹錫悅接受《路透社》專訪。（圖／路透）

▲面度北韓核武導彈威脅，尹錫悅首度提出南韓「擁核論」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）的核武與導彈威脅來勢洶洶，甚至今年恐怕因進行第7次核試驗而達到最高潮。為此，南韓總統尹錫悅近來提到「擁核論」，表示南韓可以考慮部署戰術核武，甚至靠國內技術，在短時間內獨自研發出核武，此段言論被視為其上台後首度發表，支持南韓國內自行研發並部署核武的言論。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《首爾新聞》，南韓總統辦公室今（12）日上午傳達尹錫悅的立場，表示一旦北韓核武對南韓全國民眾的安全保障構成嚴重威脅，則南韓可以不排除所有可能性，看是要部署戰術核武、甚至是（南韓）也可以自行研發出核武。

報導指出，尹錫悅昨（11）日在青瓦台迎賓館向國防部、外交部聽取新年業務報告，在擁核論上首度改變態度，表示一旦北韓核武導彈所帶來的威脅更加嚴重時，則南韓可以部署戰術核武、甚至自行研發核武。

此段發言雖然再度突顯南韓在美方核武戰力共同計畫（Joint Planning）、共同演習（Joint Exercise）上的立場，但這代表著「擁核」被尹錫悅列入應付北韓核武威脅時的考慮選項。

其實尹錫悅過去參選總統時，曾在黨內辯論上針對「核武裝」（擁核）持反對意見，他反對黨內初選競爭者洪準杓（現任大邱市長）所主張的「北約式核共享」，認為一旦南韓若決定擁核，不僅背棄與北韓之間的去核談判，更是違反核武禁擴條約（NPT），恐有較高可能性遭國際社會孤立。

不過尹錫悅去年5月上台後，隨著北韓逐漸提高軍事挑釁的頻率與層級，當去年10月黨內傳出透過美國重新在國內部署戰術核武的提議聲浪時，他先是表示針對各種意見持續傾聽與檢討，直到今年1月更首度提到擁核的可能。

尹錫悅11日接受《美聯社》專訪時也提到，南韓可以參與美國的核武資產運用，包括共享相關情報、戰力共同計畫、共同演習等等，至於與部署戰術核武、或是自行擁核相比，透過與美方共同運用核武資產來達到強化擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence），才是比較實際的辦法。

另外，尹錫悅也提及「韓國型3軸防禦體系」，尤其是強化大規模懲罰報復武器（KMPR），擁有火力更強大、數量最多的導彈庫存，才能阻止北韓的侵略意圖，同時協助美韓兩國運用核武資產時的共同計畫、演習。

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