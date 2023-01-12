貝佐斯前妻再度離婚！全球第3大富婆「財產分割方式」曝光

▲亞馬遜創辦人貝佐斯前妻史考特傳出2度離婚的消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）前妻史考特（MacKenzie Scott）2019年發現貝佐斯出軌後果斷與對方離婚，並在2年後低調嫁給一名在私校教化學的教師朱伊特（Dan Jewett）。不料2人才剛新婚不久，外媒最近就爆出，史考特已在今年1月4日與第2任丈夫朱伊特正式離婚。

綜合外媒報導，史考特早在去年9月，便已向華盛頓州金恩郡高等法院提交請願書，要求法院解除她與朱伊特的婚姻關係。請願書中寫明，他們2人都對離婚沒有異議，而且此前已簽訂婚前協議，規定2人不動產與其他個人財產的分配方式，另外他們離婚後，也不必為配偶提供贍養費。一份法庭文件顯示，他們的離婚手續已在今年1月4日完成。

MacKenzie Scott, Amazon billionaire Jeff Bezos' ex-wife, finalizes second divorce https://t.co/0PhjPdb6VM pic.twitter.com/Pz5yi3LOae — New York Post (@nypost) January 11, 2023

史考特2019年與貝佐斯離婚後，分得了貝佐斯手上4%的亞馬遜股份，成為坐擁530億美元身家、可控制360億美元財富的富婆，一夕之間晉升為全球富豪榜中排名第22的富豪，也一躍成為全球第3大富婆。不過，史考特離婚後就拼命做慈善回饋社會。她在2019年簽署了巴菲特和比爾蓋茲倡議成立的「捐贈誓言」，捐款超過120億美元。

美國商業雜誌《富比士》指出，截至去年12月，史考特的淨資產價值約為270億美元，而貝佐斯則為1100億美元。報導稱，貝佐斯目前正與導致他離婚的前福斯新聞主播桑切斯（Lauren Sanchez）同居，不過2人還未有結婚計畫。