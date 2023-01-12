「爸爸背影給了我勇氣」！15歲少年只提1滅火器衝去火場...下場曝

▲少年不顧母親反對衝去滅火。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

是勇氣可嘉還是有勇無謀？大陸四川一名15歲少年日前與家人外出時，目擊一輛裝滿易燃物的貨車在隧道前起火，接著不顧母親反對，只提著1個滅火器就衝去幫父親與貨車司機滅火，好在3人最後無傷離開，火勢也在消防隊抵達後完全撲滅。

綜合陸媒報導，趙父日前開車載妻子與兒子趙禹杰外出時，於達州一處隧道前，目擊一輛裝滿草木的貨車起火，立即停車並登上貨櫃與司機一起搬開草堆，阻止火勢蔓延，等發現火勢太大，又衝進隧道「把所有滅火器拿出來」救火。

▲少年與家人目擊火燒車。（圖／翻攝自微博）

在遠處看著爸爸救火、不斷聽到身旁媽媽對爸爸喊「回來」的趙禹杰，見到火勢蔓延到山坡，只猶豫了一下，就拎起身旁滅火器跑去救火，嚇得媽媽大喊：「趙禹杰！你回來！趙禹杰！」「你那個（滅火器）那麼小，不行。」幸好火勢在眾人努力下大致被控制，消防隊抵達後立即成功滅火，整個過程都沒有人受傷。

▲媽媽被兒子的行為嚇壞。（圖／翻攝自微博）

趙父事後驕傲直呼，「我覺得男人就是要這樣，雖然說年紀小，他媽很擔心，他還是衝了進去，很有擔當」。趙禹杰則是不居功又謙虛表示：「是我爸爸的背影給了我勇氣。」才會衝去火場滅火。

▲少年嘗試阻止火災蔓延。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，網友紛紛大讚少年「小英雄」、「家長是孩子最好的老師，父子倆都是這個」、還有人直呼：「沒有偉大的父母親，肯定培養不出偉大的孩子。」不過，也有人貴古賤今表示，「這叫新聞？小時候學校對面山上起火，所有小學生都主動打火，爬一半才被告知火已撲滅」。

延伸閱讀

▸ 父母帶新生兒外出汽車拋錨 5天前步行離開求助卻下落不明

▸ 向保全問路「趁機洗劫運鈔車」！3歹徒分工抱走千萬現金

▸ 家中堆1500個披薩盒！披薩狂粉任噁爛廚餘惡臭擾鄰 花費3天才將房間清空