　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

距上海僅895公里！日本無人島「馬毛島」準備動工建軍事基地

▲▼ 日本鹿兒島縣西之表市的「馬毛島」，是日本大二大無人島。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本鹿兒島縣西之表市的馬毛島，是種子島西方約12公里處面積約8平方公里的無人島。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本政府計畫在第二大無人島「馬毛島」建設自衛隊基地，作為駐日美軍航艦艦載機進行訓練的整備地，防衛省預計，12日下午就能動工。馬毛島位在鹿兒島南面，距離中國上海895公里，戰略區位優勢明顯。

綜合NHK、共同社等報導，日本防衛省12日公布環境評估報告，防衛省職員與建設人員約40人從鄰近的種子島乘船上岸。依據計畫，島上將修建跑道作為自衛隊基地，接納美軍航母艦載機陸上模擬起降訓練（FCLP）轉入當地，除了跑道與機庫，也將打造自衛隊艦船停泊處。

先前的準備書顯示，整個工期大約4年，為了爭取盡早投入使用，將從飛機跑道等設施優先展開施工，預計跑道工程2年可以完工。日本官房長官松野博一表示，這座自衛隊基地將作為西南防衛、發生大規模災害時的據點，也將用於進行艦載機陸上模擬起降訓練，「有鑑於戰後最嚴峻複雜的安全環境，該設施將盡快建成並投入使用」。

中央社報導，防衛省相當重視在馬毛島興建基地，因為自衛隊在西南群島缺乏活動基地。在這項為期4年的工程中，整座馬毛島將興建成軍事基地，包括交叉的兩條機場跑道、火藥庫及港灣設施等。

自衛隊未來也將在馬毛島進行多元訓練，包括最新型F-35戰機起降、先進運輸機「魚鷹機」的部署等想定離島防衛的演訓。當緊急狀況發生時，馬毛島也將成為自衛隊在西南地區的據點。

ET快訊
快訊／職籃20年來首場「明星賽」！　時間地點公開
全民發6000領取資格確定！　比照五倍券辦理
快訊／戴資穎擊敗中國女將！　晉級馬來西亞公開賽8強
年終入帳「被多扣一筆錢」！　他見明細氣炸
快訊／全民發6000！　特別條例一次看
末日博士最新預言！　全球爆發「5大戰爭」根本躲不掉
翻開行事曆！　他見「這月分」快變周休1日

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

殺蟲劑沒效了！研究警告：亞洲出現「抗藥性強1000倍」蚊子

日本首相擔憂「烏克蘭可能是明日亞洲」　不容片面改變現狀

想休就休！　微軟宣布「員工休假無上限」全體正職都適用

阿富汗外交部自殺攻擊至少20死　IS宣稱犯案：多名外交人員喪命

真的不是雙胞胎！2男同名同工作連外表都長一樣　驗DNA結果超意外

「3人行」情侶超滿足！愛慾流動像夾三明治　香腸配海鮮不會吃醋

保齡球式追撞！奈良油罐車剎不住「20車慘遭連環撞」　已至少10傷

命中2008金融海嘯！末日博士預測全球爆發「5大戰爭」根本躲不掉

接「女友電話」救命！　男回頭發現1公尺高巨石瞬間砸毀駕駛座

恐怖公車癡漢！吐舌狂送飛吻「下秒撲過來」　女嚇壞：不可以

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

殺蟲劑沒效了！研究警告：亞洲出現「抗藥性強1000倍」蚊子

日本首相擔憂「烏克蘭可能是明日亞洲」　不容片面改變現狀

想休就休！　微軟宣布「員工休假無上限」全體正職都適用

阿富汗外交部自殺攻擊至少20死　IS宣稱犯案：多名外交人員喪命

真的不是雙胞胎！2男同名同工作連外表都長一樣　驗DNA結果超意外

「3人行」情侶超滿足！愛慾流動像夾三明治　香腸配海鮮不會吃醋

保齡球式追撞！奈良油罐車剎不住「20車慘遭連環撞」　已至少10傷

命中2008金融海嘯！末日博士預測全球爆發「5大戰爭」根本躲不掉

接「女友電話」救命！　男回頭發現1公尺高巨石瞬間砸毀駕駛座

恐怖公車癡漢！吐舌狂送飛吻「下秒撲過來」　女嚇壞：不可以

快訊／王思聰驚傳上海打人！　權威人士爆警方未公開內幕

購屋人鬆口氣　花敬群：預售屋禁換約不溯及既往

蘇花公路坍方交通阻斷　農糧署：即日起啟動運費補助措施

國3肇事棄車逃逸...又遭撞噴飛躺地　保時捷男意識不清急救中

快訊／國1平鎮段事故！飼料車側翻倒地　嚴重紫爆回堵5公里

國民黨內初選規則未定恐分裂？　侯友宜：不分你我團結在一起

BLACKPINK打破國外藝人來台紀錄！　高雄站「2場9萬張門票搶光」

快訊／台灣雙職籃首見「明星賽」　T1確定2月28日和平館舉辦

殺蟲劑沒效了！研究警告：亞洲出現「抗藥性強1000倍」蚊子

ROSÉ肚兜裝美背纖腰看光光　大膽戴Tiffany珠寶唱跳

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

國際熱門新聞

躲不掉！末日博士預言全球爆發5戰爭

17歲少女爽中4500萬！10年後超慘下場曝光

中國旅客入境日本「被掛紅繩吊牌」

即／全美航班大規模停飛　至少400架受影響

全美航班大停飛驚動白宮　拜登下令徹查真相

生雙胞胎認不出！媽「帶嬰刺青」影片被罵爆

美軍台海兵推失利！最多「恐損4艘航母」

研究亞洲蚊子　殺蟲劑抗藥性強千倍

希臘末代國王辭世　在雅典低調安葬

慘！50多人等登機　飛機直接丟包起飛

XBB.1.5傳播力極強 美國再延公衛緊急狀態

美公布通膨數據前市場樂觀　美股收高268點

俄再撤換烏克蘭戰事指揮官　末日決戰將軍下台

畫廊老闆噴冰水趕街友　14秒「輕蔑表情」惹議

更多熱門

相關新聞

貝佐斯前妻再度離婚！財產分割方式曝光

貝佐斯前妻再度離婚！財產分割方式曝光

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）前妻史考特（MacKenzie Scott）2019年發現貝佐斯出軌後果斷與對方離婚，並在2年後低調嫁給一名在私校教化學的教師朱伊特（Dan Jewett）。不料，2人才剛新婚不久，外媒最近就爆出，史考特已在今年1月4日，與第2任丈夫朱伊特正式離婚。

美國宣布　在沖繩部署「新陸戰隊單位」

美國宣布　在沖繩部署「新陸戰隊單位」

美軍台海兵推失利！最多「恐損4艘航母」

美軍台海兵推失利！最多「恐損4艘航母」

美逾萬航班受當機影響　誤點恐持續至13日

美逾萬航班受當機影響　誤點恐持續至13日

美鐵路也出事　旅客卡在車上逾29hrs

美鐵路也出事　旅客卡在車上逾29hrs

關鍵字：

馬毛島無人島駐日美軍自衛隊日韓要聞北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

男女神都被拍過哈菸！

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

普發6000元！政院通過共享特別條例　執行到2025年

宋先生小甜甜家庭觀不健全　阿BEN怒譙

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」挨轟

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面