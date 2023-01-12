距上海僅895公里！日本無人島「馬毛島」準備動工建軍事基地

▲日本鹿兒島縣西之表市的馬毛島，是種子島西方約12公里處面積約8平方公里的無人島。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本政府計畫在第二大無人島「馬毛島」建設自衛隊基地，作為駐日美軍航艦艦載機進行訓練的整備地，防衛省預計，12日下午就能動工。馬毛島位在鹿兒島南面，距離中國上海895公里，戰略區位優勢明顯。

綜合NHK、共同社等報導，日本防衛省12日公布環境評估報告，防衛省職員與建設人員約40人從鄰近的種子島乘船上岸。依據計畫，島上將修建跑道作為自衛隊基地，接納美軍航母艦載機陸上模擬起降訓練（FCLP）轉入當地，除了跑道與機庫，也將打造自衛隊艦船停泊處。

先前的準備書顯示，整個工期大約4年，為了爭取盡早投入使用，將從飛機跑道等設施優先展開施工，預計跑道工程2年可以完工。日本官房長官松野博一表示，這座自衛隊基地將作為西南防衛、發生大規模災害時的據點，也將用於進行艦載機陸上模擬起降訓練，「有鑑於戰後最嚴峻複雜的安全環境，該設施將盡快建成並投入使用」。

中央社報導，防衛省相當重視在馬毛島興建基地，因為自衛隊在西南群島缺乏活動基地。在這項為期4年的工程中，整座馬毛島將興建成軍事基地，包括交叉的兩條機場跑道、火藥庫及港灣設施等。

自衛隊未來也將在馬毛島進行多元訓練，包括最新型F-35戰機起降、先進運輸機「魚鷹機」的部署等想定離島防衛的演訓。當緊急狀況發生時，馬毛島也將成為自衛隊在西南地區的據點。