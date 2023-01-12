魔鬼教練祭地獄懲罰！高中生1hr做400伏地挺身　橫紋肌溶解急送醫

▲洛克沃爾-希思高中日前爆出一名學生因被罰做400個伏地挺身，最後患上橫紋肌溶解症。（圖／翻攝自洛克沃爾-希思高中官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國德州一名男高中生在學校進行橄欖球訓練時，被教練懲罰需在1小時內完成400個伏地挺身，沒想到卻因此引發橫紋肌溶解症，被緊急送院治療。隨後，校方暫停了橄欖球教練哈勒爾（John Harrell）的職務，並邀請第三方介入調查。

綜合美媒報導，這起事件發生在菁英公立高中「洛克沃爾-希思」（Rockwall-Heath）的體育課上。一名母親透露，她的兒子當時被橄欖球教練罰做300到400個伏地挺身後，被迫在1小時內不間斷地進行這個高強度的運動，中間沒有休息，也沒有喝水。

▲據悉，當天有8名學生劇烈運動後因身體不適送醫。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／CFP）

隨後，這名少年因身體不適被緊急送院，不料卻被診斷出患上橫紋肌溶解症，且可能導致腎臟損傷或是腎衰竭。報導稱，當天至少有8名學生在進行劇烈運動後被送院治療。

洛克沃爾-希思高中得知消息後，立刻與家長聯絡，聲稱校方已對此事採取臨時措施，暫停橄欖球教練哈勒爾的職務，邀請第三方介入調查，並為學生提供必要支持。據悉，哈勒爾已在洛克沃爾-希思高中擔任橄欖球教練超過1年，而且他也在當地多間學校執教。

據台大醫院資料顯示，橫紋肌溶解症指的是骨骼肌（橫紋肌）產生急速損傷後，導致肌肉細胞壞死、細胞膜破壞，隨後肌肉的蛋白質及肌球蛋白（myoglobin）便會滲漏出來，進而進入血液中並出現在尿液，產生「肌球蛋白尿」，所以「橫紋肌溶解症」其實只是一種症狀。