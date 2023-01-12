美20年來首次！FAA系統當機害逾萬航班受影響　誤點恐持續至13日

▲FAA電腦系統11日發生故障，導致各地有近9600航班誤點、逾1300航班取消，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國聯邦航空總署（FAA）11日因斷電造成電腦系統故障，無法更新向飛行員或空中任務發出的「航行通告」，導致全美所有起降或正在飛行中的航班受影響。航班蹤跡網站FlightAware顯示，截至目前為止，當地已有近9600個航班誤點、逾1300個航班取消。FAA證實，如今各地航班正逐步恢復正常運作，但班機誤點情況恐將持續至13日為止。

綜合路透社與BBC報導，這是美國近20年來，首次出現全美航班因技術問題停飛的狀況，業內人士甚至將它與2001年「911恐怖襲擊」爆發後的情況相提並論。數據顯示，受這起事件影響的航班高達1萬900多趟，而且相關數字目前仍在持續上升，西南航空、聯合航空、達美航空和美國航空等航空公司都通報，該公司當日有至少40%航班誤點或取消。

FAA官員透露，當局進行初步審查後，認為是資料庫文件受損引發了這起意外，但目前沒有證據顯示，電腦系統故障是由網絡攻擊所引起。一位不願具名的知情人士透露，有一份文件同時引發了主系統和備份系統故障，才導致電腦整個當機。當局也將遵從總統拜登的命令進行「徹底調查」，以免相同情況再次發生。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）告訴CNN，FAA發現電腦系統當機後，出於「高度謹慎」下令停飛是「正確的決定」。聯合飛行員協會（APA）副主席托瑞斯（Chris Torres）則向路透社透露，班機誤點的情形可能會持續到13日，「這起事件已於美東時間上午9時解除，但這並不意味問題會戛然而止。這將引發連鎖反應。」