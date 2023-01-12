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美軍台海兵推結果失利！最多「恐損失4艘航母」　解放軍導彈齊發

▲▼林肯號航空母艦。（圖／達志影像）

▲美國航空母艦林肯號。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

先前美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）曾針對中國解放軍2026年侵略台灣進行一系列戰爭模擬兵推，結果指出美國和日本雖成功守住台灣，但美國海軍損失2艘航母、3200名美軍陣亡。不過，其實這項兵推共有24次假定狀況，其中美國海軍甚至因中國彈道飛彈攻擊而損失多達4艘航母，核動力航艦也可能汙染海洋。

根據《富比士》，智庫CSIS分析師坎森（Mark Cancian）、馬修（Matthew Cancian）、海柏森（Eric Heginbotham）在24次的模擬兵推摘要中提到，即便美國和日本成功保衛台灣，但美國海軍11艘航空母艦編隊表現不佳，導致在多次模擬兵推中美國至少損失2艘航母，有時甚至「多達4艘」，尤其是在戰爭發生後的2個回合內（1回合戰鬥為3.5天）就失去前線部署的2艘航母。

兵推摘要報告直接點出美國航空母艦在現代戰爭中的脆弱性，因為中國人民解放軍火砲部隊恐在美軍航母駛向距離中國海岸僅幾百英里處時，發射第一批彈道飛彈，其中可能還包括數百枚反艦彈道飛彈，在CSIS的多次模擬中，美國海軍2艘前沿航母要馬在開戰後的4天內沉入太平洋海底、要馬遭受巨大損失，別無選擇的艦長只能駛離戰區。

CSIS分析師坎森、海柏森補充道，「在所有基地部署的情況下，美國海軍的損失包括2艘航母、7至20艘其他主要水面戰艦（如驅逐艦、巡洋艦），這些損失在一定程度上是美國為了威懾中國而進行前沿部署的產物，這也反映了水面艦艇面對現代反艦導彈大規模齊發的脆弱性。」

分析指出，其實世界上並沒有任何戰爭是可以完全預測的，兵推模擬有很多狀況無法捕捉到實際戰爭時的混亂、細微差別和各種驚喜。不過，美國艦隊的巨型航母可能容易暴露在中國導彈的攻擊，其實這並非是令人驚訝的新聞，多年來艦隊領導人便對敵方的導彈威脅感到擔憂。

然而，即便美軍航母不在中國導彈射程內開戰，它們也非常脆弱。其中一種兵推場景中，在中國解放軍發起攻擊的3周後，一支由2艘航母、29艘巡洋艦和驅逐艦以及10艘攻擊潛艇組成的龐大美國特遣艦隊駛向台灣，雖然它們貴為現代最強大的海軍艦隊之一，但仍免不了面臨中國導彈和魚雷的摧毀。

分析們表示，「在中國潛艇、巡弋飛彈和水面艦艇的猛烈砲火下，美國艦隊在尚未救援台灣的情況下基本被摧毀。」

在該次令人震驚的模擬演習中，美軍艦隊損失了4艘航母、數百架艦載機、數千名（如果不是數萬的話）水手，且失去4艘航母恐怕將預示著美國在戰爭上面臨的失敗。

不過美國仍有勝算，因為當航母慘遭中國導彈轟炸時，美國海軍核動力攻擊潛艇、空軍重型轟炸機不僅能在很大程度上避開解放軍的攻擊，還能設法擊沉夠多的中國船隻來贏得戰爭，美國海軍50艘攻擊型潛艇、空軍150重型轟炸機以「輸送帶」（conveyor belts）形式從基地出發，這些基地多位於中國導彈射程之外。

分析最後點出關鍵，其實在美國和盟軍獲勝的情況下，航母幾乎無關緊要，只有潛艇、轟炸機才能掌握勝負關鍵，因為在全部24次的模擬中，美國海軍除了損失至少2艘航母，其他主要水面艦數量損失達7至20艘之間，反映出敵方發射大規模飽和的反艦飛彈時，水面艦的脆弱性。

若戰爭結果與兵推不謀而合，則台海戰爭可能將終結美國海軍從1941年珍珠港事變後，長期以來的航艦時代。

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