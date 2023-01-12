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美鐵路也出事！旅客卡火車上逾29hrs沒東西吃　以為劫車嚇瘋報警

▲▼美國國鐵大誤點。（圖／翻攝推特）

▲受困民眾拍影片求助。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

美國飛航公告系統（NOTAM）故障，導致全境逾1200航班延誤、超過100個航班取消。與此同時，美國國鐵（Amtrak）也出包，一列火車行經南卡州近郊森林時突然停止不動，563名旅客在火車上等待數個鐘頭，甚至已經坐在車上逾29小時，他們一度以為遭到劫車，甚至恐慌撥打911報警。

這班列車從華盛頓特區出發，預計10日上午10時抵達佛州桑福德（Sanford），但9日下午開始卻在南卡州近郊城市丹麥（Denmark）的樹林裡滯留。經過一段漫長等待後，員工們工作時間超時，意味著他們依法不能再操作火車，必須等待新一批同事前來接手。

在多名旅客驚恐報警後，列車長沮喪宣布，「對於那些報警的人，我們沒有挾持你們。我們正在提供我們所掌握的所有資訊。對於這些不便，我們深感抱歉」，他還提醒旅客不要打開窗戶吸菸。

其中一人在推特發文求助，並且標註美國交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg），詢問援助是否上路了。他表示，車上載滿年長旅客，「沒有食物，無法取得醫療照護，工作人員下車了，沒有人替補。被困在南卡州了」，此外還有多隻寵物需要上廁所。

▲▼ 美國國鐵（Amtrak）列車、美國國鐵火車、美國鐵路。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國鐵（Amtrak）近年多次發生重大誤點。（圖／達志影像／美聯社）

這列火車也是人車同型列車（auto train），意即可同時搭載旅客及自小客車的列車服務。563名旅客及333輛汽車無奈受困在漆黑森林裡，直到10日深夜才再度啟動，最終在11日凌晨6時抵達目的地，結束長達37小時的惡夢。

美國國鐵發言人里茲（Christina Leeds）表示，本次誤點是CSX運輸公司（CSX Transportation）貨運列車出軌導致，該公司向旅客定期提供最新資訊、餐點、零食及飲料，並且接受退款申請。CSX聲明，貨運列車行經南卡州萊克城（Lake City）時撞上無人轎車，事故原因仍在調查中，幸好無人受傷也未涉及危險物質。

《華盛頓郵報》報導，美國國鐵延誤、取消等混亂的發生情況日益加劇。2022年12月，中西部惡劣天氣造成多次重大延誤，同年10月一列從底特律前往芝加哥的火車誤點14小時，旅客受困於沒有電力、飲水或食物的環境。同年6月，逾25%美國國鐵旅客經歷班次延誤。另據美國勞工統計局（BLS）數據，2021年美國國鐵超過1/5列車誤點。

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