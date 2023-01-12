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法國拚改革避免年金破產　退休新制5大重點一次看

▲▼ 法國民眾10日在街上橫掛印有總理柏納、總統馬克宏的布條，抗議政府的退休金改革計畫。（圖／路透）

▲法國民眾10日在街上橫掛印有總理柏納、總統馬克宏的布條，抗議政府的退休金改革計畫。（圖／路透）

中央社記者曾婷瑄巴黎特稿

法國總理柏納近日發表退休制度改革綱要，以避免年金破產，重點包括延後法定退休年齡及更快速地增加扣繳年分，同時釋放利多措施。這引發各界強烈反對，工會矢言發動大罷工與街頭抗議。

在幾個月協商、辯論後，法國總理柏納（Elisabeth Borne）10日發表政府退休制度改革計畫綱要。她在記者會中表示，了解退休制度變革會引起許多質疑與害怕，「但我們想要針對問題回應、說服」，指出重點是要確保2030年制度能達到平衡。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）自2017年競選時就將年金改革作為施政重點，他認為由於人民平均壽命拉長，因此勢必「需要工作更久」，否則政府財政將入不敷出。

然而，馬克宏2019年的嘗試導致巴黎30年來時間最長的跨職業大罷工，全國大眾運輸停擺數月。接著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，政府只得暫擱，將其列為第二個任期的核心施政要點。

改革計畫5大重點如下：

● 延後法定退休年齡
主要措施是自今年9月1日起，將法定退休年齡從如今的62歲，以每年延後3個月的速度，於2030年時延後至64歲。馬克宏2027年任期結束時，法定退休年齡將為63歲3個月，並於2030年達到64歲。以1963年為例，依照新制，那年出生的勞工須多工作9個月才能退休。

馬克宏向來希望將年齡延至65歲，但各界分析，為獲得右派共和黨（LR）支持，最後採取共和黨多年來建議的64歲門檻。去年6月國會選舉，執政黨已失去絕對多數，因此若要完成立法，勢必需要他黨支持。

● 工作年分延長日程提前
根據2014年訂立的年金法，1973年後出生的勞工自2035年起，必須扣稅43個年度才能領取完整的退休金；新規畫中，43年度門檻不變，卻提前至2027年起實施。

2014年年金法以出生年分作為逐漸增加繳稅年度的基礎，但目前傳聞，政府有意擴大基準，讓1973年前出生的國民也扣繳43個年度；巴黎人報（Le Parisien）報導，1961年夏天以後出生的國民都將增加繳稅季度以領取全部退休金。

● 特殊退休金制度走入歷史
因歷史淵源，法國公務人員與國家級機構員工多有特殊退休制度，工作時長、退休條件等計算方式皆比一般勞工優惠。但新制將讓特殊制劃下句點，柏納說，巴黎地鐵、電力與天然氣產業、巴黎銀行等新進員工未來都將適用一般退休制。

然而，政府並非僅要求國民付出額外努力，這5大重點包括兩項進步措施：

● 「小型年金」增額
為了讓薪資較低、工時不穩的勞工在退休後仍能有基礎生活保障，最低年金將提升至最低工資淨額的85%，柏納10日說，「就是每月近1200歐元（約新台幣3萬9300元），從今年起」；換言之，此措施不僅含括未來退休者，也適用於現在已退休人員。

● 「長期職涯」機制
政府也將推出「長期職涯」機制，讓20歲以前就進入職場的勞工，在繳納足夠年份扣繳的前提下，得以在法定年齡前退休。柏納強調，法案將進行調整，「好讓沒有任何一位較早投入職場的人，被迫工作超過44年」。

另外，職業的辛勞與危險程度也將列入年金的計算要素，重型負荷勞工與警消、軍人等危險職業，皆保留提早退休的可能性。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）表示，退制改革2030年將能為年金帳戶帶來177億歐元。

計畫公布後，「工作更長、繳稅更多」的年金新制遭到民眾、工會大規模反彈與抗議。

據BMF電視（BMFTV）11日公布的民意調查結果，幾乎所有年齡層、職業別的民眾都不支持新制，但退休與65歲以上受訪者例外，有60%贊成。

整體而言，59%受訪者在總理宣布幾小時後表示「反對」，認為改革「不公平」；76%受訪者認為「除了政府提出的改革，應該還有其他方案能保證退休制度運作無虞」，例如課徵更多富人、企業稅等。

如今法國所有工會和反對黨都進入戰鬥狀態，8大工會在10日宣布將於19日進行聯合大罷工與抗議活動。法國民主工會聯盟（CFDT）領袖貝爾傑（Laurent Berger）表示退制改革「將使窮困情況惡化，完全無法合理化如此野蠻的改革」。

總工會（CGT）秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）強調，「我們決心不讓改革通過」，且「盼勞工盡可能參與罷工」；勞工力量工會（FO）主席蘇伊祐（Frédéric Souillot）則批評這是「對勞力工作與弱勢勞工而言，最不公平的改革」。

政府將改革包在2023年社會保險預算修正案中，預算法案已於去年通過，修正案將於23日在部長會議中提出，再送交國會討論表決。反對黨「不屈法國」（LFI）表示將提出上萬條修正企圖阻擋法案。

法國如今深陷居高不下的通膨與電價，民眾不滿情緒逐漸累積，各界擔心，無限期罷工或黃背心等級的社會動盪恐再度爆發。這份馬克宏任內最具象徵性政策，可謂是賭上政治生命也要推動的改革。

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