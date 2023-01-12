　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

希臘「末代國王」康斯坦丁二世辭世　在雅典低調安葬

▲▼希臘末代國王康斯坦丁二世（Constantine II）與末代王后安妮-瑪麗(Queen Anne-Marie )。（圖／路透）

▲希臘末代國王康斯坦丁二世（Constantine II）過世，享壽82歲。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

希臘政府11日表示，希臘前國王康斯坦丁二世（Constantine II）於10日晚間去世，享壽82歲，他將被私下安葬在雅典北部一座前王室莊園。他生前患有慢性心臟病和行動不便，自上周以來一直在雅典一家醫院接受治療。

▲▼希臘末代國王康斯坦丁二世（Constantine II）與末代王后安妮-瑪麗(Queen Anne-Marie )。（圖／路透）

▲希臘末代國王康斯坦丁二世（Constantine II）與末代王后安妮-瑪麗（Queen Anne-Marie）年輕時的照片。（圖／路透）

根據《路透社》報導，康斯坦丁二世1940年出生，是希臘國王保羅（King Paul）和王后弗雷德里卡（Queen Frederica）的獨生子，1964年登上王位，1967年底因軍人政變流亡國外，1973年遭到軍政府罷黜，1974年軍政府垮台，全民公投依然放棄君主制，康斯坦丁二世成為末代國王。

康斯坦丁二世的私人辦公室一份聲明中說，「王室懷著沉痛的心情宣布，康斯坦丁國王陛下、摯愛的丈夫、父親和兄弟於昨天去世。」

▲▼希臘末代王儲帕夫洛斯（ Crown Prince Pavlos）替父親康斯坦丁二世（Constantine II）處理後事。（圖／路透）

▲希臘末代王儲帕夫洛斯（ Crown Prince Pavlos）替父親康斯坦丁二世（Constantine II）處理後事。（圖／路透）

希臘政府表示，康斯坦丁二世是英國威廉王子（Prince William）的教父和查爾斯國王（King Charles）的第二代堂兄，他將被私下安葬在前希臘王室的莊園，他的祖先也安葬在那裡。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
大咖天團驚現信義區！「街頭獻唱」路人大合唱
快訊／台東嬤過馬路遭撞　「失去呼吸心跳」送醫急救！
威力彩飆4.7億　4星座中獎率暴增
公司加薪每人220元！發信「非常對不起」網一面倒比讚
歐陽靖曝「台南人流水席真相」　網同感：真正台北女子圖鑑
廣州BMW「故意衝撞人群」5死13傷　22歲男當街撒錢逃跑
全美1200班機大停飛「驚動白宮」　拜登下令徹查真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

牠們不怕殺蟲劑了！日研究警告：亞洲蚊子「突變」抗藥性強1000倍

希臘「末代國王」康斯坦丁二世辭世　在雅典低調安葬

中國旅客入境日本「被掛紅繩吊牌」　與其他旅客區分

全美1200班機大停飛「驚動白宮」　拜登下令運輸部徹查真相

快訊／全美航班大規模「停飛」 至少400架受影響

英國將簽「對日駐軍」協議　中國外交部：亞太不是地緣博弈競技場

加州恐怖風暴釀17死！公路崩塌「車掉入天坑」　富人區急撤離

哈利王子批評卡蜜拉　揭毒婦惡行「踩著一具具屍體往上爬」

XBB.1.5殺入日本！當局確認出現4例　將持續監控動向

3鬥牛犬追殺！男童騎自行車「頭皮遭撕爛」重傷　耳朵險被咬斷

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

牠們不怕殺蟲劑了！日研究警告：亞洲蚊子「突變」抗藥性強1000倍

希臘「末代國王」康斯坦丁二世辭世　在雅典低調安葬

中國旅客入境日本「被掛紅繩吊牌」　與其他旅客區分

全美1200班機大停飛「驚動白宮」　拜登下令運輸部徹查真相

快訊／全美航班大規模「停飛」 至少400架受影響

英國將簽「對日駐軍」協議　中國外交部：亞太不是地緣博弈競技場

加州恐怖風暴釀17死！公路崩塌「車掉入天坑」　富人區急撤離

哈利王子批評卡蜜拉　揭毒婦惡行「踩著一具具屍體往上爬」

XBB.1.5殺入日本！當局確認出現4例　將持續監控動向

3鬥牛犬追殺！男童騎自行車「頭皮遭撕爛」重傷　耳朵險被咬斷

快訊／蘇花大清水隧道「驚傳坍方」！隧道口遭堵死　雙向交通中斷

新北勇奪台灣卓越活動獎　公共服務銀質、銅質雙獎

姪女求救數學題「他花10分鐘才解開」　傻眼問：小六題目這麼難？

等空頭期再進場買房　未來靠削價搶買方的預售案會增多

黃捷搭上「流水席」熱潮　PO網美照聲援：高雄辦桌果然是最棒的a

牠們不怕殺蟲劑了！日研究警告：亞洲蚊子「突變」抗藥性強1000倍

希臘「末代國王」康斯坦丁二世辭世　在雅典低調安葬

番路鄉青農江曉琪　健康優質設施小果番茄連三年獲獎

台南大益貨櫃「市集變夜市」居民氣炸！遭檢舉還越做越大　市府喊罰

桃園農田水利研究發展基金會喬遷至青埔　邱素芬接任秘書長

騎士壓車過彎慘摔翻滾數圈　機車也噴飛！對向車急煞停

國際熱門新聞

全美航班大停飛驚動白宮　拜登下令徹查真相

17歲少女爽中4500萬！10年後超慘下場曝光

即／全美航班大規模停飛　至少400架受影響

中國旅客入境日本「被掛紅繩吊牌」

慘！50多人等登機　飛機直接丟包起飛

加州風暴釀17死　公路崩塌「車掉入天坑」

大馬H&M更衣室遭偷拍　影片還被放上網賣

生雙胞胎認不出！媽「帶嬰刺青」影片被罵爆

希臘末代國王辭世　在雅典低調安葬

啦啦隊妹豪乳狂彈3分鐘！　鄉民：您已超塑

女兒遭性侵勒死　媽出庭斃了戀童魔

5寶媽遭集體性侵肢解　多男洩慾後淪碎屍

哈利批評卡蜜拉　「踩著屍體往上爬」

他掃墓驚見屎炸滿地！愛妻屍體被挖出啃食

更多熱門

相關新聞

希臘要求中國入境旅客須出示陰性證明

希臘要求中國入境旅客須出示陰性證明

中國國務院宣布自1月8日起邊境解禁，歐盟「政治危機整合應對小組」（IPCR）4日強烈建議，所有成員國應堅持要求中國入境旅客在行前接受新冠檢測，並且取得陰性結果。對此，希臘政府2名官員表示，未來由中國前往希臘的旅客都必須提出抵達前48小時的新冠肺炎篩檢陰性證明，這項新的政策很快就會正式宣布。

邊境驚現92名全裸難民　聯合國要求調查

邊境驚現92名全裸難民　聯合國要求調查

土耳其丟包92名全裸難民　希臘怒批「文明之恥」

土耳其丟包92名全裸難民　希臘怒批「文明之恥」

流浪雙北街頭！隱藏版希臘烤肉捲餐車

流浪雙北街頭！隱藏版希臘烤肉捲餐車

暖心正妹拿高腳椅　助貓咪跳過牆

暖心正妹拿高腳椅　助貓咪跳過牆

關鍵字：

希臘末代國王康斯坦丁二世Constantine II

讀者迴響

熱門新聞

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

9歲開始抽菸！高中弟「全身停止發育」　一脫褲醫秒看傻

快訊／準備發現金了！　行政院會明將通過特別條例草案

大咖天團驚現信義區「街頭獻唱」　網：好羨慕

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

蓮蓬頭卡垢「沖澡引起發炎」　她靠1神物清潔！千人驚呆

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

賴清德讓蔡英文怒了？　郭正亮曝陳建仁接閣揆原因：不要低估他

一家4口旅遊3死1失蹤！16歲弟3天後屍體也被找到

北市內湖春水堂意外　23歲男子觸電送醫亡

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面