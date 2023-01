快訊／法國巴黎北站驚爆持刀攻擊事件　多人受傷

▲法國巴黎北站驚爆持刀攻擊事件。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

法國巴黎北站(Gare du Nord)11日清晨一名男子持刀攻擊多名路人,造成多人受傷。內政部長達爾馬寧(Gérald Darmanin)表示,襲擊者已被警方制伏,但並未透露更多細節。

綜合CNN、路透報導,這起攻擊事件發生在巴黎北站的車站內,在當地11日清晨6時40分左右,一名男子持刀攻擊多人。法國國家鐵路公司(SNCF)稍早證實這起事件,並透過推特說明,警方在車站向一名傷害乘客的危險人物開槍。

實際受傷的人數仍有待確認。緊急應變人員事發後介入處理,目前列車均正常行駛。巴黎北站位在巴黎市區北部的第十區,是歐洲最繁忙的車站之一,也是連接巴黎、倫敦及歐洲北部的主要樞紐。

Reports of six people, including a police officer, being wounded in a knife attack, at Gare du Nord train station in #Paris. Suspect has been shot by police officers.#Attack #GareduNord #France pic.twitter.com/p705rzfBvX