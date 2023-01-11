快訊／法國巴黎北站驚爆持刀攻擊事件　多人受傷

▲法國巴黎北站驚爆持刀攻擊事件。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

法國巴黎北站（Gare du Nord）11日清晨一名男子持刀攻擊多名路人，造成多人受傷。內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）表示，襲擊者已被警方制伏，但並未透露更多細節。

綜合CNN、路透報導，這起攻擊事件發生在巴黎北站的車站內，在當地11日清晨6時40分左右，一名男子持刀攻擊多人。法國國家鐵路公司（SNCF）稍早證實這起事件，並透過推特說明，警方在車站向一名傷害乘客的危險人物開槍。

實際受傷的人數仍有待確認。緊急應變人員事發後介入處理，目前列車均正常行駛。巴黎北站位在巴黎市區北部的第十區，是歐洲最繁忙的車站之一，也是連接巴黎、倫敦及歐洲北部的主要樞紐。