大馬「H＆M更衣室」遭偷拍！影片還被放上網賣　受害女見截圖崩潰

▲馬來西亞吉隆坡的H&M更衣室遭偷拍。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞吉隆坡的一間H&M分店日前發生偷拍事件，嫌犯在更衣室偷拍女性顧客試穿衣服，甚至將影片放到網路上兜售，目前已找到數名受害者，警方也開始進行調查。

Netizen Berang Lihat Individu Jual Gambar & Video 'Salin Baju' Pelanggan Di Fitting Room https://t.co/sd6ZLr1CDo — (@meleisgw) January 11, 2023

根據《星洲網》報導，馬來西亞網友戶妮莎（Nishae）11日在推特發文表示，她最近注意到有人在通訊軟體WhatsApp上，公然販售女性在更衣室試穿的偷拍影片，而拍攝地點就在吉隆坡的一間H&M分店裡。

妮莎將影片截圖上傳後，立刻有受害者出面指認，並崩潰表示這應該是去年10月左右被偷拍的，當時她是在最左側的試衣間換衣服，「我想知道這些影片到底來自哪裡！」目前這則推文已經有超過4500次轉發，妮莎已經向H&M投訴，同時鼓勵其他受害者出面指認。

Update 1

Salah sorang mangsa dalam video dah reach dm i, beliau mengesahkan kejadian berlaku di H&M Avenue K pada bulan October 2022 lepas, ada membeli baju dan ada resit dan ada gambar beliau memakai baju sama dalam video tersebut pic.twitter.com/fx2gBItYSi — (@meleisgw) January 10, 2023

▲受害者向妮莎指認其中一個被偷拍的人就是自己。



大馬H&M表示，針對偷拍事件他們已接獲民眾投訴，同時也通報給警方，「我們已經針對有人在更衣室裡做壞事的事件報案，警方將針對此事件展開調查，包括調查有關分店。」H&M也向妮莎回應，公司已對所有更衣室進行檢查，力保沒有其他安全漏洞。