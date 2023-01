加州恐怖風暴釀17死！公路崩塌「車掉入天坑」　富人區急撤離

▲加州降下致災性豪雨導致公路崩塌。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國加州近來因「炸彈氣旋」和「大氣河流」共伴影響,不斷降下致災性豪雨,所有河流周圍都變成洪水氾濫區,包含歐普拉、哈利王子所居住的富人區,也因為土石流威脅,有數千人被迫撤離,目前已知造成17人死亡。

根據《衛報》報導,自去年12月下旬以來,加州就接連遭受風暴襲擊,當地社區不斷颳起強風、降下豪雨,導致10萬人面臨斷電、土石流威脅,幾乎所有河流的周圍都變成洪水氾濫區,就連歐普拉、哈利王子居住的富人區蒙特斯托(Montecito)都已下達撤離命令。

▲▼加州因炸彈氣旋和大氣河流共伴影響降下豪雨,目前洪災已造成17人死亡。(圖/達志影像/美聯社)



位於郊區的查茨沃斯(Chatsworth)路面,更因強雨出現天坑,兩輛轎車直接掉入洞中,所幸車內4人自行逃出。知名脫口秀主持人艾倫(Ellen Degeneres)也在社群上傳災情影片,她住家附近的溪流幾乎快要氾濫,滾滾泥流的畫面相當恐怖。

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG