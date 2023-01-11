中國停發日人簽證　日大使館344字聲明抗議：毫無對等性

▲中國宣布暫停向日本公民核發簽證。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

中國駐日大使館10日晚間宣布暫停核發日本人赴中的短期簽證，此舉被視為是為了報復日本加強針對陸客的入境防疫措施。對此，正在阿根廷出訪的日本外務大臣林芳正也表示，已經通過外交管道對中提出抗議，並要求取消此做法。日本駐中國大使館則是透過推特發出344字的推文譴責中方，並指出其做法毫無對等性。

根據《共同社》報導，日本政府為了防堵中國不明變異株入侵，嚴格實施對陸客的邊境防疫政策，原本是為了保護人民安全的舉動，卻引發中國不滿。中國外交部發言人汪文斌10日大動作召開記者會譴責稱，「少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對並採取對等措施。」

駐日中國大使館當晚就宣布暫停向日本公民核發赴中的短期簽證。對此，日本外務大臣林芳正10日在出訪地阿根廷接受採訪時回應，「中國以非疫情的政治理由，向日本公民限發簽證，令人遺憾。」他強調，日本的防疫政策是在盡可能不阻止國際人員來往的基礎上實施，目前已經通過外交渠道向中國發表抗議。

▲日本外務大臣林芳正表示，已經透過外交渠道發表抗議。（圖／CFP）



日本駐中大使館11日則透過推特表示，中國駐日大使館宣布暫停審發日本公民的簽證，儘管中國外交部指出，將對各國的入境限制措施採取「對等措施」，但日方根本沒有限制中國公民訪日的簽證審發，中方此舉全然缺乏「對等性」。

聲明強調，中國疫情迅速擴大，日本難以掌握詳細狀況，因此作為臨時措施，才會加強對所有從中國入境旅客的檢查，根本沒有「歧視」一說。且連世界衛生組織總幹事譚德塞都表示，中國沒有提供系統數據，因此對世界各國的舉措表示理解。日方雖加強管制，但也盡可能保證國際人員來往，不像中國以與疫情毫無關聯的政治理由限制核發簽證。對此深表遺憾，且已透過外交管道進行抗議。

日本日前宣布，對所有來自港澳與中國的航班，僅開放東京成田、東京羽田、大阪關西以及名古屋中部4個機場起降。而7天內曾到過中國大陸本土、自中國入境的所有旅客，都必須強制接受PCR或抗原定量篩檢，陽性有症狀者將被強制隔離7天，無症狀者隔離5天。從中國直飛入境者，也需繳交登機前48小時內PCR陰性證明。