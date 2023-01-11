　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄傭兵狂攻將奪烏東城鎮　士兵坦言「戰況危急」死亡數多到沒人算

▲▼烏東頓內茨克州城鎮蘇勒答爾（Soledar）近日爆發兩軍激戰。（圖／路透）

▲頓內茨克城鎮蘇勒答爾（Soledar）近日爆發俄烏兩軍激戰。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭東部城鎮蘇勒答爾（Soledar）最近爆發激戰，一名烏軍士兵向CNN透露當地「戰情告急」，前線死亡人數之高，以致於「已經沒人在統計」。俄羅斯媒體報導稱，俄傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）領袖聲稱已包圍並控制了蘇勒答爾鎮。但烏方表示，雙方仍在持續激烈戰鬥中。

▲▼烏東頓內茨克州城鎮蘇勒答爾（Soledar）近日爆發兩軍激戰。（圖／路透）

▲烏軍醫療人員在蘇勒答爾為傷兵治療。（圖／路透）

烏克蘭第46空中機動旅的一名士兵向CNN透露，蘇勒答爾鎮「情勢危急，非常困難，我們將堅持到底，守到最後一兵一卒。」出於安全考量，CNN沒有揭露士兵身分，但他表示，戰場動向變化迅速，建築物的控制權每天都在交換，部隊也無法追蹤不斷上升的陣亡人數，「沒有人會告訴你有多少傷亡，因為沒人知道確切數字。」

這名士兵表示，截至周二（10日）晚間仍不清楚俄方控制了多少城鎮，「沒有人能肯定地說誰轉移到哪個陣地，誰控制了哪，因為無人確切知道。這個城市有個巨大的灰色地帶，每個人都聲稱自己可控制，（但是）那只是空口白話的宣傳。」他生動描述前線情況，「沒有指揮總部，不是待在任何地方。陣地不斷被占領和重新收復，今天我們住的房子，明天就變成瓦格納的家。」

▲▼烏東頓內茨克州城鎮蘇勒答爾（Soledar）近日爆發兩軍激戰。（圖／路透）

▲蘇勒答爾鎮5日被拍到當地升起陣陣轟炸黑煙。（圖／路透）

士兵還說，他認為烏軍高層終將放棄爭奪蘇勒答爾鎮，也質疑為何至今還沒撤退，「每個人都知道這座城市將被遺棄，每個人都明白這點。我只是想知道（這種著眼於爭搶每一棟建築的戰鬥）到底有何意義，既然我們今天或明天就要離開這裡，為什麼現在還要死呢？」不過，烏克蘭第46空中機動旅同日在Telegram上指出，局勢雖困難，但仍然可控。

BBC報導指出，俄媒10日晚間發布一份據稱是瓦格納集團領袖Yevgeniy Prigozhin的聲明，其中透露瓦格納傭兵部隊已經控制了整個蘇勒答爾鎮，在市中心形成「大鍋爐」的包圍勢態，不過城內的戰鬥還在持續，仍然存在不確定性。烏克蘭國防部副部長Hanna Maliar則堅稱，雙方激戰仍在繼續。BBC補充，雙方說法皆未獲得獨立證實。

ET快訊
藍正龍錢燒光「暴瘦一大圈」！　被問前女友大S幽默回3字
快訊／被控槍殺小黃司機　林金貴獲判無罪確定
快訊／國3大溪段3車追撞　男噴飛車外！回堵8公里
快訊／春水堂23歲男觸電！　倒地無生命跡象
辣妹網紅怒控「圤智雨設局」！被拍擁抱接吻火大：逼迫我跟他交往
快訊／陸大反擊！　對日、韓入境限制再加碼
快訊／溫泉會館驚見員工屍體！　頭部受創亡
美女空姐考進台電　爬10公尺高電桿搶冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈利王子批評卡蜜拉　揭毒婦惡行「踩著一具具屍體往上爬」

XBB.1.5殺入日本！當局確認出現4例　將持續監控動向

3鬥牛犬追殺！男童騎自行車「頭皮遭撕爛」重傷　耳朵險被咬斷

大馬「H＆M更衣室」遭偷拍！影片還被放上網賣　受害女見截圖崩潰

俄傭兵狂攻將奪烏東城鎮　士兵坦言「戰況危急」死亡數多到沒人算

狠母熱水澆3歲女兒害嚴重燙傷！用保鮮膜綑綁後　丟包出門玩

快訊／法國巴黎北站驚爆持刀攻擊事件　多人受傷

澳正妹陳屍海邊！男嫌逃出國4年落網願被引渡　「人不是我殺的」

中國停發日人簽證　日大使館344字聲明抗議：毫無對等性

50歲男「揪3妻輪流造人」第60名孩子剛出生　他曝新目標：還想再娶

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

見愛犬獨自躺床爸狂碎唸！　「不用報備？」牠聽完繼續睡

哈利王子批評卡蜜拉　揭毒婦惡行「踩著一具具屍體往上爬」

XBB.1.5殺入日本！當局確認出現4例　將持續監控動向

3鬥牛犬追殺！男童騎自行車「頭皮遭撕爛」重傷　耳朵險被咬斷

大馬「H＆M更衣室」遭偷拍！影片還被放上網賣　受害女見截圖崩潰

俄傭兵狂攻將奪烏東城鎮　士兵坦言「戰況危急」死亡數多到沒人算

狠母熱水澆3歲女兒害嚴重燙傷！用保鮮膜綑綁後　丟包出門玩

快訊／法國巴黎北站驚爆持刀攻擊事件　多人受傷

澳正妹陳屍海邊！男嫌逃出國4年落網願被引渡　「人不是我殺的」

中國停發日人簽證　日大使館344字聲明抗議：毫無對等性

50歲男「揪3妻輪流造人」第60名孩子剛出生　他曝新目標：還想再娶

【廣編】遠百竹北創新無極限　1月11日盛大開幕

婆婆發現蔥田歪掉　媳逮「橘皮兇手」癱菜園以為掛了...近看傻眼

「可愛」雷納德狂砍33分壓制獨行俠　率快艇中止6連敗

冬日沙灘避寒、享音樂美食微醺氣氛！屏東青洲灣派對度假懂生活

學甲爐碴案騙很大！　陳椒華：被動處理講成主動？

職場上「1特質」超吃香！她見同事態度差很大　一票有感：升遷也快

冬天狂飄頭皮屑？醫授「5招減少方式」　洗頭水別超過40°C

樂團女主唱神隱15年復出！　痛揭懷孕9週「胎兒沒了心跳」

陳美鳳不捨白家綺挨轟大氣回應　洪榮宏也說話了：會越描越黑

陳建仁接任閣揆對戰賴清德？　江啟臣：這樣小英就能站在制高點上

岔路口女騎士不禮讓行人　男怒踹車頭「怒飆三字經」

國際熱門新聞

他掃墓驚見屎炸滿地！愛妻屍體被挖出啃食

「全美第一」美少女引男粉暴動！狂吼如餓狼

陸報復措施「先拿南韓開刀」韓國人氣炸

新娘送客「下體被陰」　影片曝光

影片曝！　「媽寶新郎」大吸母乳還合照

慘！50多人等登機　飛機直接丟包起飛

WHO：新變種病毒蔓延　建議長途航班乘客佩戴口罩

日媒爆「星宇航班」也收炸彈恐嚇！

美媒：新竹棒球場砸12億卻出現磚頭、電線

少女開心曬父親送小CK！網酸：不是名牌包

衛星圖揭中國火葬場湧人潮　告別親人只有2分鐘

馬斯克創金氏紀錄！　身家狂跌千億美元

17歲少女爽中4500萬！10年後超慘下場曝光

人妻邀閨蜜「三人行」　尪拒絕：雖然她很漂亮

更多熱門

相關新聞

台海無戰事　以時間換取空間

台海無戰事　以時間換取空間

國際時勢瞬息萬變，國力消長變數繁多，支持民主友邦的真正原因，是要維護國家利益，誰能否認台灣正在為美國擋子彈呢？美國無法永遠獨霸，中國有機會更強，緩和兩岸對立態勢，以時間換取空間應該是台灣現階段最佳的戰略，因為我們靠中國太近，離美國太遠。

烏東索萊達泰半恐陷落　盟國考慮支援主戰坦克

烏東索萊達泰半恐陷落　盟國考慮支援主戰坦克

美國官員：俄軍火力「下降75%」

美國官員：俄軍火力「下降75%」

俄軍奪取烏克蘭城鎮「索萊達」

俄軍奪取烏克蘭城鎮「索萊達」

美媒：台灣受烏啟發　加強備戰因應中威脅

美媒：台灣受烏啟發　加強備戰因應中威脅

關鍵字：

俄烏烏克蘭烏東蘇勒答爾Soledar瓦格納烏軍士兵

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

最慘大陸首富被公安帶走！消失2年近況淪笑柄

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

《全明星4》殺青爆隊內戀！

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面