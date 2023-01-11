俄傭兵狂攻將奪烏東城鎮　士兵坦言「戰況危急」死亡數多到沒人算

▲頓內茨克城鎮蘇勒答爾（Soledar）近日爆發俄烏兩軍激戰。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭東部城鎮蘇勒答爾（Soledar）最近爆發激戰，一名烏軍士兵向CNN透露當地「戰情告急」，前線死亡人數之高，以致於「已經沒人在統計」。俄羅斯媒體報導稱，俄傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）領袖聲稱已包圍並控制了蘇勒答爾鎮。但烏方表示，雙方仍在持續激烈戰鬥中。

▲烏軍醫療人員在蘇勒答爾為傷兵治療。（圖／路透）

烏克蘭第46空中機動旅的一名士兵向CNN透露，蘇勒答爾鎮「情勢危急，非常困難，我們將堅持到底，守到最後一兵一卒。」出於安全考量，CNN沒有揭露士兵身分，但他表示，戰場動向變化迅速，建築物的控制權每天都在交換，部隊也無法追蹤不斷上升的陣亡人數，「沒有人會告訴你有多少傷亡，因為沒人知道確切數字。」

這名士兵表示，截至周二（10日）晚間仍不清楚俄方控制了多少城鎮，「沒有人能肯定地說誰轉移到哪個陣地，誰控制了哪，因為無人確切知道。這個城市有個巨大的灰色地帶，每個人都聲稱自己可控制，（但是）那只是空口白話的宣傳。」他生動描述前線情況，「沒有指揮總部，不是待在任何地方。陣地不斷被占領和重新收復，今天我們住的房子，明天就變成瓦格納的家。」

▲蘇勒答爾鎮5日被拍到當地升起陣陣轟炸黑煙。（圖／路透）

士兵還說，他認為烏軍高層終將放棄爭奪蘇勒答爾鎮，也質疑為何至今還沒撤退，「每個人都知道這座城市將被遺棄，每個人都明白這點。我只是想知道（這種著眼於爭搶每一棟建築的戰鬥）到底有何意義，既然我們今天或明天就要離開這裡，為什麼現在還要死呢？」不過，烏克蘭第46空中機動旅同日在Telegram上指出，局勢雖困難，但仍然可控。

BBC報導指出，俄媒10日晚間發布一份據稱是瓦格納集團領袖Yevgeniy Prigozhin的聲明，其中透露瓦格納傭兵部隊已經控制了整個蘇勒答爾鎮，在市中心形成「大鍋爐」的包圍勢態，不過城內的戰鬥還在持續，仍然存在不確定性。烏克蘭國防部副部長Hanna Maliar則堅稱，雙方激戰仍在繼續。BBC補充，雙方說法皆未獲得獨立證實。