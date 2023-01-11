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趁女兒去上學　公婆急「偷洗小被被」！人妻怕爆：恐掀起家庭戰爭

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO女兒的「小被被」被洗了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人有一條從小到大的專屬「小被被」，上面特別的味道能帶來滿滿的安全感，讓人捨不得洗掉。但一名人妻表示，近日公婆強制把女兒的小被被丟進洗衣機，她完全阻止不了，很擔心會因此引發家庭戰爭。文章曝光後，不少人指出「洗了小被被的仇恨會很深」，但也有人認為，「本來就該洗啊」。

原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，女兒有一條很喜歡的黃色小被被，已經一段時間沒洗了，近日公婆就堅持要把那條被子拿去洗，她完全阻止不了，很擔心女兒回家發現這件事會情緒崩潰，「恐怕會掀起家庭戰爭」。從照片中可以看到，小被被已經被清洗乾淨，曬在晾衣桿上面，看得出來已經使用很久，上面已經有了大大小小的破洞，由此也能看出主人對它的喜愛。

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不少網友看到後紛紛表示，「看來今年過年不好過了」、「完蛋了，洗了味道真的不一樣」、「妳的處境只有兩個字形容，完了」、「味道都不見了，叫人家怎麼睡」、「這被被是參加過二次大戰嗎」、「慘了，這下妹妹對阿公阿嬤的怨念很深了」、「這真的會氣到跺腳，我也是嚴重警告不准任何人洗我的小枕頭」、「完了完了，家庭要像這小被被一樣殘破不堪了」、「讓阿公阿嬤自己面對」。

但也有人提醒，「為了衛生還是要洗」、「不洗真的很噁心耶，不知道上面有多少細菌、塵蟎等」、「為何會讓她有不洗的習慣呢？如果從小每隔一段時間就洗一次應該沒這問題，洗的時候給新被被」、「小被被固定2周洗一次，侍寢娃娃2周晾曬一次、4周清洗一次，不然房間會很可怕」。

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