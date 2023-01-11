只輸給哈利波特！　哈利王子新書首日狂銷40萬本

▲英國哈利王子回憶錄《Spare》10日正式上架 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國哈利王子回憶錄《Spare》10日正式上架，首日售出40萬本，成為英國史上銷售最快的非小說類書籍，包括精裝書、電子書、有聲書。出版商總經理更說，《Spare》首日銷量只輸給另一本主角也叫做哈利的書，也就是英國作家JK羅琳的奇幻文學系列小說《哈利波特》。

衛報報導，哈利王子個人回憶錄《Spare》披露英國王室內幕引發高度關注，包括親哥哥威廉王子對他大打出手，指責父親、英國國王查爾斯三世把自身利益擺在第一位，甚至還在電視採訪中把矛頭指向王后卡蜜拉。

《Spare》銷售首日達到40萬本。出版商企鵝藍燈書屋英國分部（Transworld Penguin Random House）總經理芬利（Larry Finlay）說，「我們一直都知道這本書會大賣，但（銷售成績）比樂觀預期還要更好，據我們所知，首日銷量比這本書還要高的書，只有另一本主角也叫哈利的書（哈利波特）」。

英國出版業雜誌「Bookseller」編輯瓊斯（Philip Jones）向媒體透露，以銷售量與影響力而言，《Spare》很可能成為今年最暢銷的書籍之一。