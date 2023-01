50歲男「揪3妻輪流造人」第60名孩子剛出生　他曝新目標：還想再娶

▲巴基斯坦一名50歲男子先後娶回3名妻子,迄今共生育了60名子女。(圖/翻攝自推特,下同)

記者張寧倢/綜合外電報導

巴基斯坦男子薩達爾(Sardar Jan Mohammad Khan Khilji)現年50歲,但他已經和3名妻子生育了60名子女,最小的兒子剛在2023新年首周出生。然而,薩達爾受訪時表示,他最近已經動員身邊所有朋友幫他找第4個老婆,他還想繼續生更多孩子,如果是女兒就更好了,呼籲政府送他一輛公車,方便他帶全家人出遊。

▲薩達爾的第60名孩子最近才剛出生。

根據《鏡報》等外媒報導,薩達爾一家在巴基斯坦奎達市(Quetta city)當地以「龐大家族」聞名,進入2023年,薩達爾也迎來第60次當爸的時刻,在新年首周出生的小兒子胡沙爾(Khushal)是子女中排行第60的老么。不過,薩達爾還不滿足,他正準備尋找下一任新婦,「我已經請了所有朋友幫忙物色一名和我結第4次婚的女子。」

除了新老婆,薩達爾還期待生育更多子女,尤其生女兒的盼望更大一些。雖然家庭可以不斷「擴員」,但在全球通膨加劇的情況下,養小孩變得不太容易。儘管薩達爾想讓全家人能同住在一幢大房子裡,目前卻仍無法實現,就連一家人出遊都是個難題。

