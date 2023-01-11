50歲男「揪3妻輪流造人」第60名孩子剛出生　他曝新目標：還想再娶

▲巴基斯坦一名50歲男子先後娶回3名妻子，迄今共生育了60名子女。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴基斯坦男子薩達爾（Sardar Jan Mohammad Khan Khilji）現年50歲，但他已經和3名妻子生育了60名子女，最小的兒子剛在2023新年首周出生。然而，薩達爾受訪時表示，他最近已經動員身邊所有朋友幫他找第4個老婆，他還想繼續生更多孩子，如果是女兒就更好了，呼籲政府送他一輛公車，方便他帶全家人出遊。

▲薩達爾的第60名孩子最近才剛出生。

根據《鏡報》等外媒報導，薩達爾一家在巴基斯坦奎達市（Quetta city）當地以「龐大家族」聞名，進入2023年，薩達爾也迎來第60次當爸的時刻，在新年首周出生的小兒子胡沙爾（Khushal）是子女中排行第60的老么。不過，薩達爾還不滿足，他正準備尋找下一任新婦，「我已經請了所有朋友幫忙物色一名和我結第4次婚的女子。」

除了新老婆，薩達爾還期待生育更多子女，尤其生女兒的盼望更大一些。雖然家庭可以不斷「擴員」，但在全球通膨加劇的情況下，養小孩變得不太容易。儘管薩達爾想讓全家人能同住在一幢大房子裡，目前卻仍無法實現，就連一家人出遊都是個難題。

Sardar Jan, a resident of Quetta, became the father of the “sixtieth” child.

Sardarjan Mohammad Khan, a resident of Quetta, the Capital of Balochistan, said his sixtieth child was given birth yesterday.

Jan uttered the newborn child is a baby son and he named him Khushal. pic.twitter.com/OHxbYm35kW — ShamshadNews (@Shamshadnetwork) January 3, 2023

薩達爾說，他需要好多輛車才能帶全家旅行，不過，「如果政府給我一輛公車巴士，我就能輕鬆地把所有孩子載到巴基斯坦各地。」他透露，他的夢想就是帶小孩走遍巴基斯坦。

薩達爾同時坦承，過去3年來，所有巴基斯坦人乃至於全世界的人民都面臨著經濟困難，「也包括我在內」。身為一名醫生的他，近年工作業務量陷入成長停滯，但麵粉、酥油、糖等基本食品物價都上漲了兩倍，不過他仍在盡一切可能地努力滿足一家妻小的生活費用。

報導補充，巴基斯坦法律原則上允許一夫多妻制，但只有「堅信伊斯蘭教」的男性才能有這項權利，最多同時只能有4名妻子。社交媒體用戶們深感好奇，「他要怎麼記住所有孩子的名字？」、「他是不是想湊到100個（小孩）」、「政府應該阻止這個瘋子」、「他的老婆們應該一整年都是呈現水平狀態」。