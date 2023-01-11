美國防部證實：烏軍在美受訓操作愛國者系統　最快下周展開

▲美方證實，將在奧克拉荷馬州的基地訓練烏克蘭部隊使用愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國去年12月宣布，向烏克蘭提供包括愛國者防空系統在內，價值18.5億美元軍援。美國五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）10日證實，美軍將在奧克拉荷馬州西爾堡（Fort Sill）陸軍基地訓練烏克蘭士兵操作愛國者系統，最快下周展開。

賴德指出，過去這幾個月，俄軍增加對烏克蘭的空中轟炸，愛國者防空系統將有助抵禦飛彈、敵機，此次訓練將為約90名至100名烏兵進行操作、維護愛國者系統的課程，預計花費數月時間。訓練課程包含課堂教學、實際操作訓練、模擬實驗室，培訓內容將依據烏克蘭戰場情況調整。

賴德說明，「（美方）當然不想做任何危及烏克蘭持續作戰能力的事情，這最終將由烏克蘭來決定，能承受把多少兵力撤出前線來接受訓練」。

華盛頓郵報報導，美國士兵在戰場上使用愛國者系統之前，通常要接受約一年的訓練，有鑑於烏軍迫切需要受訓返國，美軍正在想辦法壓縮烏兵訓練時間。賴德透露，五角大廈現階段沒有讓烏軍在美國接受更多武器系統培訓的計畫，但不排除未來相關可能性。

自俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供超過242億美元的安全援助，包括彈藥、飛機、無人機、雷達系統、防空系統、反裝甲系統等。