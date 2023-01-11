　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豪送精品、重機「換來胯名單」綠炸　他怒開碩士女友副本：爆系名人

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友先前直擊女友的劈腿現場，而小王看到他竟腳底抹油跑了，他心寒透露，女友是碩二生，為了讓對方圓夢，他支付不少生活費，甚至豪氣送重機、精品和最新的iPhone；沒想到，自己只是女方其中一位乾爹，後來他更發現，背後一長串「胯名單」，氣得將事情公開，也指稱女主角正是爆系名人「注音小姐」。

男網友在「匿名2公社」娓娓道來，「曾經以為抓姦在床只是電視情節，想不到在我開門上樓梯的一霎那，被我遇到了，三人六目相接，瞬間不知道該如何反應，而對方丟下一句『不要打我！』接著頭也不回地跑了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本，他以為只是抓姦在床，很單純的劈腿行為，怎料在無意間挖出更多不堪的內幕，「我竟然碰到了這麼厲害的角色，在生氣自己被這樣對待的同時，也打從心裡的佩服這個東X碩二的O小姐，想PO出照片又怕生命財產安全，畢竟她正在胯的名單還有警察啊！」

▲豪送精品、重機「換來慘綠一幕」　他怒開碩士女友副本：是名人。（圖／翻攝自匿名2公社）

▲該女乾爹名單超精彩，「胯」足各行各業。（圖／翻攝自匿名2公社）

原PO感嘆，「為了圓她的夢想，為了讓她好好地認真讀完碩士班，我支付了不少生活費，買重機給她，帶她去買喜歡的包包、精品，還在iPhone 14剛出來的時候，動員朋友關係調貨，買了一台最頂規的14 Pro Max 1TB紫色送她，只為了當生日禮物，甚至在解封後，第一時間帶她去日本玩，其中的消費不言而喻。」

他接著苦笑直呼，「曾經以為她只對我嬌嗲，原來我只是其中一個乾爹，也還好在mini送出前，在樓梯上發現了一切。」

不僅如此，男網友也透露，在「爆廢公開版」上有這位「注音小姐」的文章，也喊話各路吃瓜群眾，「詳情請敬待下集，或許也會有案外案呢。」

對此，大票網友紛紛洗版留言，「有沒有強大的網友，有高顏值的解鎖畫面」、「等續集」、「注音小姐，這句的提示太深奧了」、「右邊照片好眼熟」、「我知道是誰耶，哈哈」、「卡卡卡，我寶咖咖都準備好了」。

❤花月嵐禮盒、4大瓶洗衣精399、葉黃素、1包不到12元衛生紙！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
快訊／蘇貞昌今請辭閣揆？　行政院回應
NBA比賽中球星「丟槍」到場上！　慘遭驅逐出場
《一把青》男星浴室摔倒「頭遭重擊」昏迷！　妻崩潰哭
保全「1個睡覺、1個追劇」　住戶公審狂噴！網逆風挺
快訊／抓到了！　男持大量「XD千元假鈔」被捕
「星宇航班」收炸彈恐嚇！　旅客登機後全部下機檢查
大陸首富被公安帶走！　20分鐘身家蒸發4千億

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

申請不換發「又收到CUBE卡」　好市多會員狂+1！不理它恐噴1800元

流水席之亂鬧到退婚！　「3月新娘」喊話男主角：來我婚禮挑新老婆

太平洋燈會1／14盛大登場！3大燈區同時亮相　888份排隊禮大方送

神級風火輪！超酷「三太子」搭哈雷千公里環島　最後一站在這裡

衝擊800家銀行！中華快遞今罷工投票　「爭加發1.5個月績效獎金」

好想在一起！網熱議5大告白方式　過來人大推TOP 1避免當面被拒絕尷尬

「房子不是我的」！準新娘拒打掃新房　網傻眼：和流水席公主結拜？

星宇航空接獲「恐嚇電話」　炸彈客威脅要錢！事件始末曝

台中市府要求提報「騎樓違建」　老師炸鍋「非教學專業」

貨物列車成「路隊長」！爬坡空轉擋道　台鐵9列車被延誤

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

申請不換發「又收到CUBE卡」　好市多會員狂+1！不理它恐噴1800元

流水席之亂鬧到退婚！　「3月新娘」喊話男主角：來我婚禮挑新老婆

太平洋燈會1／14盛大登場！3大燈區同時亮相　888份排隊禮大方送

神級風火輪！超酷「三太子」搭哈雷千公里環島　最後一站在這裡

衝擊800家銀行！中華快遞今罷工投票　「爭加發1.5個月績效獎金」

好想在一起！網熱議5大告白方式　過來人大推TOP 1避免當面被拒絕尷尬

「房子不是我的」！準新娘拒打掃新房　網傻眼：和流水席公主結拜？

星宇航空接獲「恐嚇電話」　炸彈客威脅要錢！事件始末曝

台中市府要求提報「騎樓違建」　老師炸鍋「非教學專業」

貨物列車成「路隊長」！爬坡空轉擋道　台鐵9列車被延誤

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！薄紗內褲被13萬人看光…網臉紅：辣得真高級

老屋咖啡廳「二條通綠島小夜曲」1／20歇業　杯盤餐具陸續擺出販售

碰上最狂停法！他一看「有無敵星星」怒給難看　網狂猜1原因

申請不換發「又收到CUBE卡」　好市多會員狂+1！不理它恐噴1800元

全台流竄千元假鈔！　央行教戰「簡單三原則」辨識真偽

不讓他們輸在起跑點！弱勢兒5大需求補破口　紅包傳愛要您支持

温貞菱「情侶外套洩愛」爆新戀情　孫沁岳經紀方：保留交友空間給他們

張亞中表態參戰2024大選！　陳其邁諷：台灣最不缺總統候選人

鐵粉要搶吃！麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」回來了　只賣2個月

林俊逸不藏了！當眾揪粗積猛男「濕舞磨蹭」...全場看呆了

生活熱門新聞

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

流水席新娘第9集！淚嘆感情受傷治不好

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

派克雞排漲到一片95　業者回應了

吳夢夢激凸挨轟影響市容！她霸氣回應了

老師自辦謝師宴　學生每人出1200

他破解50嵐「吃錢Bug」　店員笑擊落！

【光電教父捲吸金1】神級正妹業務軟語行銷　賣股手法比《華爾街之狼》更扯

「娶台北女CP值超低」　人夫結婚1年狂怨

迪化街布商10家倒7家　他卻逆風發13個月年終

更多熱門

相關新聞

「流水席之亂」創作文？爆系管理員：漂亮女生發文

「流水席之亂」創作文？爆系管理員：漂亮女生發文

「流水席之亂」最近在網路上引發討論，起因是自稱「輔大陳若儀」的準人妻不滿夫家辦流水席、嫌棄夫家是鄉下人，氣得未來小姑反擊，而火燒8天，雙方最後連婚都不結了。網紅潔哥（李秉潔）卻對此事提出質疑並且斷言，「我能保證這個創作文是男生寫的」。爆系管理員則反駁潔哥，是個「漂亮女生」發文。

還原「流水席人妻」始末！她氣喊退婚　

還原「流水席人妻」始末！她氣喊退婚　

流水席之亂！網：全台8到9成女生都是Kelly a

流水席之亂！網：全台8到9成女生都是Kelly a

流水席之亂「有貓膩」！

流水席之亂「有貓膩」！

流水席「鬧翻關鍵」是他！一票逆風酸小姑

流水席「鬧翻關鍵」是他！一票逆風酸小姑

關鍵字：

劈腿抓姦碩士女友爆系名人注音小姐小王胯名單精品拜金女匿名2公社

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

流水席新娘第9集！淚嘆感情受傷治不好

《全明星4》殺青爆隊內戀！

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

「零負評網紅」第2胎性別公布了！　小名是2歲女兒取的

校花女兒「8公分鞋底脫落」淡定逛百貨！　余皓然躲超遠

借宿男友家3年！她做1事被趕走　網：活該啦

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面