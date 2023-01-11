豪送精品、重機「換來胯名單」綠炸　他怒開碩士女友副本：爆系名人

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友先前直擊女友的劈腿現場，而小王看到他竟腳底抹油跑了，他心寒透露，女友是碩二生，為了讓對方圓夢，他支付不少生活費，甚至豪氣送重機、精品和最新的iPhone；沒想到，自己只是女方其中一位乾爹，後來他更發現，背後一長串「胯名單」，氣得將事情公開，也指稱女主角正是爆系名人「注音小姐」。

男網友在「匿名2公社」娓娓道來，「曾經以為抓姦在床只是電視情節，想不到在我開門上樓梯的一霎那，被我遇到了，三人六目相接，瞬間不知道該如何反應，而對方丟下一句『不要打我！』接著頭也不回地跑了。」

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原本，他以為只是抓姦在床，很單純的劈腿行為，怎料在無意間挖出更多不堪的內幕，「我竟然碰到了這麼厲害的角色，在生氣自己被這樣對待的同時，也打從心裡的佩服這個東X碩二的O小姐，想PO出照片又怕生命財產安全，畢竟她正在胯的名單還有警察啊！」

▲該女乾爹名單超精彩，「胯」足各行各業。（圖／翻攝自匿名2公社）

原PO感嘆，「為了圓她的夢想，為了讓她好好地認真讀完碩士班，我支付了不少生活費，買重機給她，帶她去買喜歡的包包、精品，還在iPhone 14剛出來的時候，動員朋友關係調貨，買了一台最頂規的14 Pro Max 1TB紫色送她，只為了當生日禮物，甚至在解封後，第一時間帶她去日本玩，其中的消費不言而喻。」

他接著苦笑直呼，「曾經以為她只對我嬌嗲，原來我只是其中一個乾爹，也還好在mini送出前，在樓梯上發現了一切。」

不僅如此，男網友也透露，在「爆廢公開版」上有這位「注音小姐」的文章，也喊話各路吃瓜群眾，「詳情請敬待下集，或許也會有案外案呢。」

對此，大票網友紛紛洗版留言，「有沒有強大的網友，有高顏值的解鎖畫面」、「等續集」、「注音小姐，這句的提示太深奧了」、「右邊照片好眼熟」、「我知道是誰耶，哈哈」、「卡卡卡，我寶咖咖都準備好了」。