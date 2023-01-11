日本連5次奪冠！2023最強護照出爐　台灣145國免簽排第35

▲台灣護照可免簽證進入145國。（圖／ETtoday資料照）



記者張方瑀／綜合報導

「亨利護照指數」（Henley Passport Index）公布2023年第1季排名，日本以193個免簽國連續5次奪冠，新加坡與南韓則以192個並列亞軍，台灣則以145國免簽排名第35，中國則以80國排名第66。

英國全球居留權和公民身分顧問公司Henley & Partners根據國際航空運輸協會（IATA）獨家數據，自2006年起定期監測全球護照排名。在10日公布的最新排名顯示，日本以193個免簽國連續5次獲得冠軍，新加坡與南韓以192國免簽並列亞軍，第三名則是德國與西班牙，可以免簽證進入190國。

前10名國家大抵都位於歐洲，而亞洲除了日、韓、星外，排名最高的是馬來西亞，以179國免簽排名第14。台灣以145國免簽排名第35，中國則是以80國排名第66；另外香港以171國排名第19、澳門以144國排名第36。

另外，此份排名的指數中並未考慮到臨時性限制或領空關閉的狀況，因此儘管俄羅斯護照目前排名第49，擁有118個免簽國，但受到俄烏戰爭影響，俄羅斯公民實際上被禁止訪問許多國家。

全球最佳護照排名

1.日本（193國）

2.新加坡、南韓（192國）

3.德國、西班牙（190國）

4.芬蘭、義大利、盧森堡（189國）

5.奧地利、丹麥、荷蘭、瑞典（188國）

6.法國、愛爾蘭、葡萄牙、英國（187國）

7.比利時、捷克、紐西蘭、挪威、瑞士、美國（186國）

8.澳洲、加拿大、希臘、馬爾他（185國）

9.匈牙利、波蘭（184國）

10.立陶宛、斯洛維尼亞（182國）