英國可「對日駐軍」創歐洲首例　岸田文雄訪英簽《相互准入協定》





▲日本首相岸田文雄抵達英國，進行為期7天的歐洲訪問之旅，與G7領導人會面。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦11日專電

英國首相府表示，日本首相岸田文雄今天將在「倫敦塔」城堡與英相蘇納克會晤，正式簽署允許雙方相互部署武裝部隊的「相互准入協定」，並討論日本今年擔任G7輪值主席國相關事宜。

英國是第一個與日本簽署相互准入協定（Reciprocal Access Agreement, RAA）的歐洲國家。英國首相府表示，RAA允許英、日在對方領土部署武裝部隊，是英國與日本「逾一世紀以來」最重要的防衛協定。

英、日曾在1902年簽訂後來於1923年失效的「英日同盟」，以維護各自在東亞的利益，並抗衡俄羅斯逐步擴張的影響力。

首相府指出，RAA同時有助鞏固英國對印太區域安全的承諾，允許英、日一同規劃及執行規模較大、複雜度較高的軍事演訓和部署行動。

蘇納克（Rishi Sunak）說，RAA不僅鞏固英、日雙方對印太區域的承諾，也凸顯兩國共同致力強化經濟安全、加速防衛合作、促進創新、打造高技術門檻的就業機會。在這個競爭日益激烈的時代，民主社會更應持續並肩努力、應對前所未見的全球挑戰。

除了與美國的安全保障條約，另一個與日本簽有RAA的國家是同屬印太區域的澳洲。

英、日近來在安全事務合作大有進展。去年12月上旬，英國、日本及義大利宣布，將整合各自原本的研發計畫，透過「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program）共同打造第六代匿蹤戰機。這是日本首度與美國以外的國家進行大型國防工業合作。