陽光男大生尋短　租屋處變凶宅掉價117萬元！房東找合租者求償敗訴

▲台南男大生在租屋處尋短，房東找合租人求償敗訴。（示意圖，與本案無關／Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

台南一名蔡姓房東2020年將屋子租給3名男大生，沒想到其中一人在屋內尋短，該處變成「凶宅」掉價117萬多元，房東向另外2名男大生求償，不過法官認為，2名男大生對死者沒有監督義務，判房東敗訴。

根據判決書內容，房東2020年6月和3名男大生見面帶看房子，當時覺得他們滿活潑是「陽光男孩」，也順利簽下1年合約，沒想到其中一名徐姓男大生同年8月6日在租屋處尋短，該處因此變成凶宅，房價經鑑定後折損117萬8459元。

房東認為，當時由蘇姓男大生簽約，蘇男應該負責妥善管理、保管房屋，因此向他求償這筆損失，在上訴二審後，房東追加向另名同住男大生求償，只要有一方賠償，另一方就免責。

2名男大生則主張，他們不是徐男的監護人，沒有監督義務，房子雖然變成凶宅，但並無造成租賃物的毀損，認為沒有民法上的賠償責任。

台南高分院法官認為，房屋掉價117萬多元屬於交易價值的減損，而非租賃物物理上的損失，3名男大生彼此僅是同班同學關係，本就無監督義務，經查也難認定他們能先發覺徐男的心理狀況，因此判房東敗訴，全案確定。