迪化街布商10家倒7家　他卻逆風發13個月年終！尾牙完就入帳

圖、文／今周刊

你沒看過的另類董事長，「益」於常人的卓越企業家，蘇慶福，自嘲年輕時是「靠爸族」，卻擅於看準商機大膽創業，躋身全國五百大公司之列；已具備上市上櫃規模，卻堅持將利潤分享給員工，打造令人稱羨的幸福企業；常說自己非念書的料，卻深知感悟反思，精算人生的重要。

財聚人聚，別當錢奴要當錢的主人

金錢雖然不是萬能，但沒有金錢卻是萬萬不能。建立正確的金錢觀念，把它做最有效且最有價值的運用，對我而言更加重要。

至於我對於錢財的運用，不外乎是分享、共享、均享，不當錢的奴隸，要當錢的主人。

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分潤給員工，使之願意貢獻己長

根據我的觀察，一般人對於錢財有兩種態度：一種是財聚人散，另一種則是財散人聚。

會招致財聚人散的人，往往是個吝嗇鬼，把錢財看得比什麼都重要，終生淪為錢的奴隸。

而財散人聚的人，台語稱為「阿舍」，會花、敢花，用錢交朋友，稱得上是錢的使用者，卻不懂節制、善用，朋友跟著他全都有吃、有喝，跟他相處沒壓力，但久了，他的財富就會少了、散了。

我則是屬於第三種人：財聚人聚。

我敢給， 卻不獨享， 真正做到分享、共享及均享。對於員工，能提供的福利我絕不吝嗇， 讓員工能感受到公司的愛才、惜才之心，即便退休時間到了，他們仍願意為公司效勞，留下來貢獻一己專長。

就像近兩年雖然各行各業飽受疫情影響，卻有很多人詫異：「迪化街賣布的公司10家收了7、8家，賺錢的少之又少，怎麼你們愈做愈好？」我笑笑的說：「力誠還發了13個月全薪的年終獎金呢！」聽到的人無不瞪大雙眼，不敢置信。

我不怕分利潤給員工，讓他們知道老闆的用心和關愛，就會更努力的為公司創造利潤。就像我先前提及的，我曾為外籍移工償還高利貸，我只不過損失了一點銀行的利息，但當月卻省了30萬元的加班費，這不就證明了財聚人聚嗎？

用錢買經驗，從父親名言學教誨

說到錢的運用，不免讓我想起自己的父親。

我的爸爸白手起家，一塊錢打18個結來用。人家買牙膏，為了省錢他只願花兩毛錢買牙粉。過年時，他得走路經迴龍到桃園，才能回到在蘆竹山腳的老家吃頓年夜飯；回程也不敢搭車，吃完年夜飯繼續走返台北，一趟要花上6、7個小時，就是想把錢省下來。

他有句名言：「所有的經驗都是用錢買來的！第一次犯錯合理，第二次犯錯要檢討，第三次再犯錯就『死好』。」他的教誨我一直放在心上，也一步步從自己的經驗中不斷學習，才能造就我財聚人聚的事業根基。

會賺錢又懂花錢的幸福企業

一家企業若想長久經營，除了要有充沛的運作資金，最重要的，就是要能凝聚員工對公司的向心力，要時刻讓他們感受到自己對公司來說是很重要的一份子，這與公司的存續和發展息息相關，所以身為領導者，就應該把員工的福利永遠擺在第一順位。

記得某位金融大亨曾說：「既會花錢又會賺錢的人，是天下最幸福的人，因為他享受兩種快樂。」這不但是我的人生座右銘，更是我企業幸福的座右銘，因為我希望所有員工都能和我的家人一樣，成打造視員工如家人的「企業家族」企業經營的方向與目標，要與員工的期待相結合，如此上下一心，才能讓員工在不同的工作崗位將自己的才能做最大的發揮，齊心為公司創造最好的利潤與福利，營造一個與員工共享的「企業家族」。

身為經營者，我常跟我的大兒子、也是力誠的總經理蘇柏誠說：「不要做家族企業，要做『企業家族』！」對內要有凝聚力，對外要有親和力，對人對事都要有包容力，這樣才能做到無往不利。尤其還要做到借力使力，更要懂得運用群體之力 。

年終提前發放，讓員工有時間規畫運用

我也常期勉大兒子，要以兄長的態度跟員工相處，要將員工視同自己的家人，彼此像兄弟姊妹般相處，對晚輩則要視同己出，「記住！在『企業家族』裡，你永遠是兄長而非長輩，所以務必要上下一心，群策群力。」

2022年的尾牙，我和員工與家眷們彼此敬酒，喝到微醺。為什麼大家會這麼開心呢？因為當天中午我就宣布，等會兒吃完午飯，除了有必要的事務非處理不可，所有人下午一律放公假回家休息；另外，公司會在尾牙一結束就發放年終獎金。

我的原則就是，要給員工的，寧可早給，也不能晚發。以往年終獎金是在農曆年前一週發放，後來改成過年前10天發放，今年則是在尾牙當天就發放，之後還要改為新曆年底結完帳、主管考核完畢後3天內便全數發放。這樣員工一看到入帳的金額 ，才有充裕的時間盤算、計畫年節該如何花用 。

承諾就該做到，苛刻難凝聚員工向心力

我們有間前關係企業，主事者因為擔心工人離職，所以兩個月的年終獎金會在年底先發放一個月，另外一個月的獎金則是在過完年後的一個月才發放，如果沒來上班就不給付。我不贊同這樣的作法，因為將心比心、帶人帶心，員工一整年為公司辛勤的付出，老闆絕不能如此苛刻對待。

還有另一家企業，在新春開工時發給每位員工小紅包，卻在下個月的薪水以「預付款」扣除，相信員工發現了，肯定心裡很不是滋味，而且抱持著這樣的心情工作，絕不可能對公司有向心力 。

就像我承諾員工，公司稅後30％的盈餘會分潤給大家，而且公司另捐贈30％投入社會公益的金額與年終獎金無關，不會因此而少任何一毛錢。信守諾言正是生意人最基本的操守 ，一定要多不能少，少就是失信，如果失了信就犯了商場大忌，很容易信譽掃地。

力誠所傳承的文化，就是永遠把員工的福祉放在第一位，而這也是我始終如一的經營之道。

作者簡介_蘇慶福

從傳統紡織產業「出走」引領一片天的董事長，舉債借款創立基金會行善做公益的富貴閒人，懂賺錢更捨得花錢分享溫暖快樂的企業領導。

本文摘自今周刊出版《蘇說心語．精算人生：慶福基金會董事長的「蘇福」哲學》

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