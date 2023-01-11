馬斯克創金氏紀錄！　身家狂跌千億美元「史上最大個人財損」

▲金氏世界紀錄（Guinness World Records）宣布，馬斯克正式打破歷史上最大個人財產損失紀錄。（圖／鏡週刊提供）

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特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）曾蟬聯世界首富近一年，但自從去年他買下推特，特斯拉股票雪崩式下跌，也讓他個人身價狂跌，世界首富之位只能拱手讓人。除了讓出首富之位，近期金氏世界紀錄（Guinness World Records）宣布，馬斯克正式打破歷史上最大個人財產損失紀錄。

《商業內幕》報導，新年伊始，金氏世界紀錄就宣布馬斯克打破歷史上最大個人財產損失紀錄，根據《福布斯》所公布的資訊，其淨資產於2021年11月3,200億美元（約新台幣9.7兆元）的高峰，到今年1月下降至1,380億美元（約新台幣4.1兆元）。

馬斯克在短短一年多時間暴跌約1,820億美元（約新台幣5.5兆元），可能還有更大跌幅。身家暴跌超越千億美元，打破軟銀（Soft Bank）創始人孫正義於2000年創下的586億美元（約新台幣1.7兆元）紀錄。

《彭博》報導，馬斯克所創辦的特斯拉股價於2021年就開始下滑，到去年10月收購推特後更是雪崩式下跌，也因此失去全球首富之位，根據《福布斯》統計，馬斯克現前身價為1,444億美元（約新台幣4.3兆），而目前世界首富則是LVMH執行長貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault），以淨資產1,729億美元（約新台幣5.2兆）稱霸。

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