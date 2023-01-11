　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

健保署內賊13年外洩「16萬筆民眾個資」　農曆過年前完成徹查　

記者趙蔡州／綜合報導

衛福部健保署爆發官員查詢民眾個資洩密事件，涉案人包含健保署前主秘葉逢明、承保組科長謝玉蓮、組員李仁輝等3人。健保署經衛福部長薛瑞元指示，成立專案小組調查後發現，3人在13年期間查詢超過16萬筆民眾個資，不過究竟是職務需要或涉及違法，將於農曆年前完成徹查。

▲▼健保署署長李伯璋。（圖／記者李毓康攝）

▲健保署長李伯璋表示，涉案同仁均已調離主管職，並封鎖查閱資料的權限。（圖／記者李毓康攝）

法務部調查局接獲民眾檢舉，健保署前主秘葉逢明、承保組科長謝玉蓮、組員李仁輝等3人涉嫌在2009年起至2022年間，利用查核健保資料時，把被保險人的資料提供給他人。台北地檢署9日指揮新北調查處偵辦，傳喚葉逢明等3人到案說明，訊後諭知葉逢明、李仁輝無保請回，謝玉蓮10萬元交保候傳。

健保署長李伯璋10日表示，洩密事件爆發後，經衛福部長薛瑞元指示，健保署成立專案小組進行內部行政調查，其中謝玉蓮、李仁輝2人由於負責承保業務長達10年以上，有職務需求，具系統查詢權限，2人13年間分別查詢13萬3千多筆、3萬5千多筆資料。

▲▼健保署3員工涉洩個資13年　前主秘移送北檢漏夜複訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲健保署前主秘葉逢明。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼健保署承保組科長謝玉蓮(藍外套)、李仁輝(黑外套)。（圖／記者游宗樺攝）

▲健保署承保組科長謝玉蓮（藍外套）、李仁輝（黑外套）。（圖／記者游宗樺攝）

李伯璋指出，謝玉蓮在2018年查詢高達11萬多筆略為異常，李仁輝每年查詢的數量相差不大，無明顯異常，2人都稱因為公務才會查詢，至於葉逢明退休前任職主任秘書，其工作帳號未配發系統查詢權限，也沒有查詢民眾個資的紀錄，因此葉逢明被檢調調查的原因待進一步釐清。

李伯璋說，3名涉案人中僅謝玉蓮、李仁輝仍在職，2人目前雖然仍正常上下班，但均暫時調離主管職務，同時封鎖2人調閱資料權限，至於外洩資料的內容究竟是職務需求或涉及違法，薛瑞元已指示健保署須於農曆年前完成徹查，除了釐清事件原貌外，也將全面檢討現行系統查核機制。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
「零負評網紅」第2胎性別公布了！　小名是2歲女兒取的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

健保署內賊13年外洩「16萬筆民眾個資」　農曆過年前完成徹查　

獨／募資平台「金額達標」不出貨　消保官揭非初犯：購物要擦亮眼

豐原赫見恐怖「內褲海」　上百件女用內褲、胸罩掛陽台超驚人

獨／洗碗機嘖嘖募資超過1億元　人妻傻眼「領不到貨」竟無法退款

快訊／台南佳里區祥和二街裝潢中的民宅起火　消防人員迅搶救滅火

快訊／下班注意！關渡橋「砂石車擦撞轎車」　附近道路塞成停車場

看到「金雞」要減速！台東年度測速王出爐　「南迴殺手」敗給它

不滿她說閒話！狠男殺豬刀劈頸「幾乎砍斷」　5刀斃命下場出爐

淡水婦過馬路「突倒地命危」！　多虧站務員拿1神器救了她

遭砂石車輾腦死！宜蘭14歲少女器捐遺愛人間　至少造福5人

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

健保署內賊13年外洩「16萬筆民眾個資」　農曆過年前完成徹查　

獨／募資平台「金額達標」不出貨　消保官揭非初犯：購物要擦亮眼

豐原赫見恐怖「內褲海」　上百件女用內褲、胸罩掛陽台超驚人

獨／洗碗機嘖嘖募資超過1億元　人妻傻眼「領不到貨」竟無法退款

快訊／台南佳里區祥和二街裝潢中的民宅起火　消防人員迅搶救滅火

快訊／下班注意！關渡橋「砂石車擦撞轎車」　附近道路塞成停車場

看到「金雞」要減速！台東年度測速王出爐　「南迴殺手」敗給它

不滿她說閒話！狠男殺豬刀劈頸「幾乎砍斷」　5刀斃命下場出爐

淡水婦過馬路「突倒地命危」！　多虧站務員拿1神器救了她

遭砂石車輾腦死！宜蘭14歲少女器捐遺愛人間　至少造福5人

健保署內賊13年外洩「16萬筆民眾個資」　農曆過年前完成徹查　

流水席新娘深夜真心話　賠上3年感情想通「男生是詐騙集團」

館長認證：國民黨被罵「會改進」　民進黨被罵就罵回去

不婚不生的人　可能會結婚嗎？

槍殺安倍犯嫌精神鑑定「適合受審」　將依殺人罪起訴

看奇異博士遭收8000元！他見「失控的帳單」傻眼：買到奇異勃士？

開箱東京必去「SHIBUYA SKY」觀景台！必拍打卡點、免排隊買票攻略

黃鐙輝被周星馳翻牌！　下秒無助問「什麼意思」答案太悲傷

白宮：美墨加將合推北美半導體產業　加強反毒合作

雞湯多喝！營養師：大寒飲食掌握「4重點」，讓你提升免疫力

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

社會熱門新聞

嘖嘖洗碗機募資1億　人妻領不到貨無法退款

麥當勞工讀生搬薯條昏倒喪命　一審判賠472萬

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

豐原驚見「內褲海」　百件內褲、胸罩掛陽台

快訊／台南龍崎182市道車禍　騎士失去心跳

專查軍情調人員個資！健保署女科長恐面臨重刑

鎮店之寶大型重機上路　排氣管太吵下場慘

殺豬刀砍女奪命　狠男遭判無期徒刑

5岔路口女騎士不禮讓遭踹車頭　中壢警回應了

宜蘭14歲少女器捐遺愛人間　至少造福5人

BMW男逼女友下跪　警稱「烏龍爆料」結果大逆轉

即／關渡橋砂石車擦撞轎車　交通大癱瘓

網傳圍毆暴打2分鐘影片　警證實是真的！

千萬哈雷重機車隊迎娶　300萬限量款吸睛

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

派克雞排漲到一片95　業者回應了

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

「零負評網紅」第2胎性別公布了！　小名是2歲女兒取的

借宿男友家3年！她做1事被趕走　網：活該啦

嘖嘖洗碗機募資1億　人妻領不到貨無法退款

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

400萬人領錢了！　勞保、國保等各項給付1／19入帳

吳夢夢激凸挨轟影響市容！她霸氣回應了

麥當勞工讀生搬薯條昏倒喪命　一審判賠472萬

你對A片成癮了？靠「這8點可秒測」　想戒除方法曝

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

許聖梅爆「軟骨碎兩半」重傷送醫！

又有大秘寶！新竹12億工程挖出500噸廢棄物

劉思慕放閃後方「大尺碼」成亮點

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面