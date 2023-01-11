健保署內賊13年外洩「16萬筆民眾個資」　農曆過年前完成徹查　

記者趙蔡州／綜合報導

衛福部健保署爆發官員查詢民眾個資洩密事件，涉案人包含健保署前主秘葉逢明、承保組科長謝玉蓮、組員李仁輝等3人。健保署經衛福部長薛瑞元指示，成立專案小組調查後發現，3人在13年期間查詢超過16萬筆民眾個資，不過究竟是職務需要或涉及違法，將於農曆年前完成徹查。

▲健保署長李伯璋表示，涉案同仁均已調離主管職，並封鎖查閱資料的權限。（圖／記者李毓康攝）

法務部調查局接獲民眾檢舉，健保署前主秘葉逢明、承保組科長謝玉蓮、組員李仁輝等3人涉嫌在2009年起至2022年間，利用查核健保資料時，把被保險人的資料提供給他人。台北地檢署9日指揮新北調查處偵辦，傳喚葉逢明等3人到案說明，訊後諭知葉逢明、李仁輝無保請回，謝玉蓮10萬元交保候傳。

健保署長李伯璋10日表示，洩密事件爆發後，經衛福部長薛瑞元指示，健保署成立專案小組進行內部行政調查，其中謝玉蓮、李仁輝2人由於負責承保業務長達10年以上，有職務需求，具系統查詢權限，2人13年間分別查詢13萬3千多筆、3萬5千多筆資料。

▲健保署前主秘葉逢明。（圖／記者劉昌松攝）

▲健保署承保組科長謝玉蓮（藍外套）、李仁輝（黑外套）。（圖／記者游宗樺攝）

李伯璋指出，謝玉蓮在2018年查詢高達11萬多筆略為異常，李仁輝每年查詢的數量相差不大，無明顯異常，2人都稱因為公務才會查詢，至於葉逢明退休前任職主任秘書，其工作帳號未配發系統查詢權限，也沒有查詢民眾個資的紀錄，因此葉逢明被檢調調查的原因待進一步釐清。

李伯璋說，3名涉案人中僅謝玉蓮、李仁輝仍在職，2人目前雖然仍正常上下班，但均暫時調離主管職務，同時封鎖2人調閱資料權限，至於外洩資料的內容究竟是職務需求或涉及違法，薛瑞元已指示健保署須於農曆年前完成徹查，除了釐清事件原貌外，也將全面檢討現行系統查核機制。