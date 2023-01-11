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槍殺安倍犯嫌精神鑑定「適合受審」　將依殺人罪起訴

▲▼山上徹也。（圖／路透）

▲山上徹也精神鑑定適合受審，將依殺人罪起訴。（圖／路透） 

文／中央社

日本媒體10日報導，當局在經過冗長的精神鑑定分析後判定，涉嫌槍殺前首相安倍晉三的42歲犯嫌山上徹也，精神狀態適合受審。檢方將在1月13日前依殺人罪將他起訴。

富士電視台新聞網（FNN）與法新社報導，山上徹也的鑑定留置期限於1月10日結束，日本當地時間10日下午3時過後，奈良西警察署前聚集大批媒體，等待山上徹也從大阪拘留所搭乘警車抵達。他過去5個月都在大阪接受精神鑑定。

日媒報導，精神鑑定通常僅需2到3個月，山上卻花了5個月，屬於特例。

戴著白色口罩和眼鏡的山上徹也步下警車，幾乎遮住雙眼的瀏海與上次露面時相比幾乎沒有變化。這是他自2022年7月25日以來，時隔169天再次出現在鏡頭前。

山上徹也在大阪拘留所期間，陸續收到民眾寄來的現金及衣物等物品，甚至還有民眾發動請求為山上減刑的網路連署，已獲萬人響應，且人數持續增加。

山上的親屬表示，寄給山上的現金郵寄掛號截至目前為止超過100萬日圓（約新台幣23萬元）。此外，山上為了通過英文檢定1級，在拘留所期間一直閱讀參考書。律師則表示，山上會購買報紙和週刊，閱讀自己事件的相關報導。

日本放送協會（NHK）報導，山上在去年11月前曾兩度與妹妹見面，但之後就以「只是在浪費時間」為由拒絕會面，目前偶爾保持信件往來。

「讀賣新聞」報導，精神鑑定結果認定山上符合起訴條件。NHK報導，檢方將在13日前將他以殺人罪以及違反槍刀法等罪名起訴。當地警方和檢方拒絕就此評論。

安倍晉三去年7月8日在奈良街頭助選時遭到槍擊，犯案的山上徹也當場被捕。山上因母親大量捐款給「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）導致破產，因此對舊統一教心生恨意，才會鎖定他認為與教會有關聯的安倍行凶。

媒體報導，對山上的精神鑑定聚焦於他和母親的關係及成長環境。

日本政府罕見為安倍舉辦國葬。安倍雖然不是教會信徒，但也跟美國前總統川普一樣，曾出席統一教附隨組織的活動並發表演說。統一教慣常邀請政要和名人在集會上發表演說，以建立威信。

統一教於1954年由文鮮明在南韓創立，1970年代和1980年代曾在全球掀起熱潮，在美國的信徒有時被稱為「文信徒」（Moonies）。

安倍遇刺後，教會和諸多保守派人士、執政黨議員的緊密關係意外曝光，引發眾怒，日本首相岸田文雄政府的民意支持度隨之暴跌。

岸田已下令政府展開調查，統一教在日本恐因此喪失註冊宗教組織可享有的免稅待遇，但應可繼續運作。

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