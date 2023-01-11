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農曆過年習俗大調查　原來年夜飯吃膩大家都想改吃「堡」

▲▼農曆過年習俗大調查　原來年夜飯吃膩大家都想改吃「堡」。（圖／翻攝自影片）

▲街訪突擊隊調查大家都怎麼過年。（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

每到過年想到家族聚會一些三姑六婆連環泡逼問「什麼時候畢業」、「交男／女朋友了沒」、「年終獎金領多少」…就讓人頭痛，還好過年可以領紅包、和家人聚在一起吃吃喝喝，依舊有滿滿的小確幸。尤其今年農曆春節來得特別早，還可以爽放10天假，想放假的心早已攔不住～街訪突擊隊特別透過街訪，了解大家過年的大小事，讓大家提早感受過年的氣氛。

▲▼農曆過年習俗大調查　原來年夜飯吃膩大家都想改吃「堡」。（圖／翻攝自影片）

▲領紅包是大家最期待的事。

問到大家喜不喜歡過年，大家都毫不猶豫的回答：喜歡！不只可以吃好料、打麻將、和朋友唱歌瘋玩好幾天，更重要的是可以領紅包！有人炫耀阿嬤都會一次包一萬，也有人算一算可以領3萬紅包，根本就是一個上班族的年終獎金了，相當令人羨慕。

聊到過年習俗，不少人都會趁過年期間小賭怡情一下，打麻將、買彩券都是一定要的，還有人說全家族都會特地穿一樣的衣服更有團圓感，而且過年去廟宇拜拜也是必備行程！

▲▼農曆過年習俗大調查　原來年夜飯吃膩大家都想改吃「堡」。（圖／翻攝自影片）

▲過年大家都會吃吉祥寓意的菜色。

當然過年除了玩耍之外，吃年夜飯更是除夕重頭戲啦！許多人都會拍下滿桌豐盛佳餚上傳至FB、IG大曬婆婆媽媽的好廚藝，而且必吃菜色包含雞湯、蘿蔔糕、餃子、長年菜等充滿吉祥寓意的菜色，即使家裡是透過團購年菜的方式準備年夜飯，大部分的人都給出了很高的分數，肯定長輩忙碌準備的辛勞。

▲▼農曆過年習俗大調查　原來年夜飯吃膩大家都想改吃「堡」。（圖／翻攝自影片）

▲長輩用心準備的料理，讓大家都很給面子。

然而，連續吃了很多天的年夜飯，難免會吃膩，不少人都會趁偷溜出去玩的時候，來份麥當勞換換口味。尤其在大年夜許多店家都會提早打烊，這時麥當勞的金迎招財薯來堡就成了過年加班工作者的豪華年夜飯，不論是直接到麥當勞門市點餐或是打開麥當勞歡樂送APP訂購，24小時都能送，成為值班勞工超給力的神隊友。

▲▼農曆過年習俗大調查　原來年夜飯吃膩大家都想改吃「堡」。（圖／翻攝自影片）

▲麥當勞金迎招財薯來堡不只是值班勞工的經典年夜套餐，也是許多人過年換口味的好選擇。

每年過年期間都會推出的金迎招財薯來堡，牛肉口味吃得到經典的嫩煎牛肋排搭配慢活熬煮的黑胡椒醬，咬起來有牛肉汁在嘴裡噴發的快感，香滑不膩；雞肉口味則是用雞絞肉下去酥炸，吃起來厚實鮮嫩又有滿滿的飽足感，搭配經典薯餅，外酥內脆提升了漢堡的口感層次。

即日起至2/14購買一份金迎招財系列套餐及贈送好運紅包袋一份，不論是不含薯餅的「金迎招財福堡」或加薯餅的「金迎招財薯來堡」，今年過年想換個口味吃個堡或是守歲宵夜吃薯來堡，麥當勞都陪伴大家兔年金迎招財薯不盡，Happy兔year。

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