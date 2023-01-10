少女開心曬父親送小CK！網開酸「不是名牌包」　她淚崩曝心酸真相

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡一名少女最近獲得父親贈送的小CK包包後，興奮地在TikTok和網友分享喜悅，聲稱這是她人生中的首個名貴包包，不料卻被網友嘲笑，諷刺她無法分辨什麼是名牌包，讓少女相當難過，並在回應中反擊網友的留言反映了「富裕讓你變得無知」。

綜合外媒報導，網友Zohtaco日前在TikTok發布開箱影片，秀出父親最近花費80新幣（約新台幣1830元）為她購買的CHARLES & KEITH（簡稱小CK）包包，高興表示這是她人生中第一個名牌包（luxury bag）。從影片畫面可見，這名少女十分珍惜父親送給她的新包包，還配文寫道「謝謝爸爸」。

▲新加坡一名女子開心在TikTok分享爸爸為她買的新包包，不料卻被網友酸她不識貨。（圖／翻攝自TikTok）

然而影片在網上曝光後，一名網友便在留言區寫下「誰來告訴她？」，似乎在暗指小CK並不算是名牌包包，諷刺她根本不知道什麼是名牌包，讓Zohtaco非常難過。她9日再上傳一支新影片，並在影片中含淚對網友的酸言酸語做出回應。

這名少女表示，自己的家庭並不富裕，當他們剛開始從菲律賓移居到新加坡時，她的父母甚至連麵包都買不起，「每當我們經過麵包店的時候，爸媽都會說『下次再買吧』，但這些『下次』從來不曾實現」。

她也提到，「我從未想過我如此期待的一個包包居然會讓我在網上引起糾紛，但我真的很珍惜這個包包，因為它是我爸辛苦工作以後，用血汗錢給我買的，也許這個80元的包包對你們來說不算什麼，但它對我和我的家人而言代表了很多。你的留言充分表現了富裕讓你有多麼無知。」

這起事件傳開後，不少網友紛紛留言安慰少女，認為包包無論是什麼牌子，只要少女喜歡就好，也有人指出，「這是來自爸媽的禮物，它比什麼都值錢。」另外，1996年成立於新加坡的CHARLES & KEITH公司，也親自到少女的影片下方留言，稱讚她的選擇十分有品位。