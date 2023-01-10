韓YouTuber親赴犯罪現場！查販毒、性交易逮100犯人　真實身分曝

記者王佩翊／綜合報導

南韓一名YouTuber連續數月上傳多支影片，內容詳細記載了他如何「打擊惡勢力」，並讓其中100起案件的嫌犯順利被警方逮捕，範圍擴及販毒、酒駕、性交易等。如今他的真實身分也曝光，他直言，雖然每個月都會虧損，家人也不支持，但是為了自己的理想，仍然會持續努力地經營下去。

根據《韓聯社》報導，南韓YouTube頻道「鄰里守護者（동네지킴이）」2022年10月首次亮相，而他們的創作內容也十分特別，包含追蹤各種犯罪案件與嫌犯，同時帶著鏡頭直擊犯罪現場以及追捕犯人的過程，至今他們已成功向警方舉報300起案件，其中有100起案件的犯人被警方逮捕。

該頻道的團隊最初只有2個人，但隨著支持率增加，也吸引了來自各方志同道合的夥伴，如今已經擴展到10人規模。鄰里守護者的主要經營模式為透過郵件與通訊軟體受理網友的舉報，再進行進一步的分析與整理，決定是否主動出擊。

▲▼警方接獲通報後，前往現場逮人。（圖／翻攝自동네지킴이）

為了防止發生證據失效或是避免釣魚執法的嫌疑，他們堅持靠自己蒐集證據，並未與警方合作，只會在找到犯人後，於現場報警處理。如今他們成功破獲的案件包含販毒、酒駕、非法賭博、性交易等。

根據《中央社》報導，鄰里守護者的創辦人其實並沒有相關背景，只是一名普通的豬腳店老闆，而他的初衷則是希望孩子們有更美好的未來，自己生活的地方也能變得越來越好。

由於鄰里守護者的影片題材很難獲得廣告收益，僅能靠觀眾捐款補貼，因此每個月至少還會有300萬韓幣（約新台弊7.3萬元）的虧損。除了金錢方面，成員在追捕犯人的過程中也經常受傷，讓家人擔憂不已，甚至抱持反對態度。但鄰里守護者仍表示，為了實現正義並發揮影響力，未來仍會持續經營下去。