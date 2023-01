飯店樓下堵女星！抬頭見「裸妹貼窗摩擦」活春宮　45分鐘姿勢狂換

▲英國女星Dua Lipa日前和好友到豪華飯店聚會卻意外引發活春宮話題。圖為Dua Lipa聖誕節與一群女性好友開趴。(圖/翻攝自IG)

記者張寧倢/編譯

英國當紅歌手、性感女星Dua Lipa(杜娃黎波)上周六(7日)晚間造訪倫敦豪華5星飯店「Chiltern Firehouse」和友人聚餐,大批媒體與攝影師為了跟拍大明星都擠在飯店後門堵人,結果卻看到樓上房客「貼窗激戰」。磨砂玻璃窗透出一對裸身男女45分鐘活春宮場面,多種姿勢讓所有人看得目瞪口呆。

UK News | Tue | 10 Jan | 8:20 | UTC | Moment naked couple have sex in full view of stars partying at celeb hangout Chiltern Firehouse https://t.co/58Br0JUoCP — Inter News Space (@cosmopolite_med) January 10, 2023

Moment naked couple have sex in full view as celebs party at Chiltern Firehouse https://t.co/dcbAXbAP2j — The Sun (@TheSun_NI) January 9, 2023

根據《太陽報》報導,英國「性感歌姬」Dua Lipa當晚在西倫敦這家高檔餐廳與飯店裡和圈內外好友舉行聚會,現場許多媒體、攝影師拿著相機準備捕捉她的跑趴美照,一群人都擠在飯店後門等她現身。一名目擊者表示,當晚人潮繁忙,飯店後門附近的行人來來往往,突然間有個人指著門口正上方的窗戶,一對裸身男女朝著玻璃窗上撲了過來,貼窗恩愛。

雖然是直條紋的磨砂玻璃,但春光遮不住,房間內的電燈全都打開,從外面很容易就能看進去。目擊者繼續說,「一些攝影師就在那裡拍攝明星離開的照片,但他們似乎並不在意。他們換了各種不同的姿勢,持續了很長的時間,有越來越多人驚訝地聚集在樓下。」據悉,兩人的活春宮大約進行了共45分鐘,直到最後他們可能仍然沒留意外面那群狂熱的觀眾。

▼Dua Lipa當晚被拍到從飯店後門搭車離開。