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飯店樓下堵女星！抬頭見「裸妹貼窗摩擦」活春宮　45分鐘姿勢狂換

▲▼杜娃黎波（Dua Lipa）聖誕節與一群女性好友開趴。（圖／翻攝自IG）

▲英國女星Dua Lipa日前和好友到豪華飯店聚會卻意外引發活春宮話題。圖為Dua Lipa聖誕節與一群女性好友開趴。（圖／翻攝自IG）

記者張寧倢／編譯

英國當紅歌手、性感女星Dua Lipa（杜娃黎波）上周六（7日）晚間造訪倫敦豪華5星飯店「Chiltern Firehouse」和友人聚餐，大批媒體與攝影師為了跟拍大明星都擠在飯店後門堵人，結果卻看到樓上房客「貼窗激戰」。磨砂玻璃窗透出一對裸身男女45分鐘活春宮場面，多種姿勢讓所有人看得目瞪口呆。

根據《太陽報》報導，英國「性感歌姬」Dua Lipa當晚在西倫敦這家高檔餐廳與飯店裡和圈內外好友舉行聚會，現場許多媒體、攝影師拿著相機準備捕捉她的跑趴美照，一群人都擠在飯店後門等她現身。一名目擊者表示，當晚人潮繁忙，飯店後門附近的行人來來往往，突然間有個人指著門口正上方的窗戶，一對裸身男女朝著玻璃窗上撲了過來，貼窗恩愛。

雖然是直條紋的磨砂玻璃，但春光遮不住，房間內的電燈全都打開，從外面很容易就能看進去。目擊者繼續說，「一些攝影師就在那裡拍攝明星離開的照片，但他們似乎並不在意。他們換了各種不同的姿勢，持續了很長的時間，有越來越多人驚訝地聚集在樓下。」據悉，兩人的活春宮大約進行了共45分鐘，直到最後他們可能仍然沒留意外面那群狂熱的觀眾。

▼Dua Lipa當晚被拍到從飯店後門搭車離開。

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