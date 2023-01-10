山上徹也結束精神檢定拘留！結果「無異常」　檢3天內殺人罪起訴

▲山上徹也13日以前將被依殺人罪嫌起訴。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三2022年7月在奈良助選時，遭前自衛隊員山上徹也開槍擊斃，引發全球譁然。山上徹也當場被警方逮捕，隨後被送交大阪看守所拘留，以執行精神鑑定。2022年底結果出爐，證實他並未罹患任何影響正常思考的精神疾病，而他也在今（10）日被移交奈良縣警方，檢方將於13日前依殺人罪嫌將他起訴。

根據《朝日新聞》報導，42歲的山上徹也2022年7月起被送往大阪看守所接受精神鑑定，原預計同年11月底結束，但期間檢方2度申請延長，最終拘留期間被延長至2023年1月。山上徹也10日結束精神鑑定拘留，稍早被從大阪看守所移送至奈良縣奈良西警署。

奈良地檢根據最終鑑定結果，認定山上徹也具有刑事責任能力，因此將在拘留期限的13日以前，依殺人罪嫌將他起訴。

根據《產經新聞》報導，山上10日下午搭乘大阪看守所的車輛抵達奈良西警署時，現場聚集大批媒體，場面一度失控。而山上的精神鑑定是從2022年7月25日起實施，由專門的精神科醫師與他進行面談，並透過他的生長背景、生活情況等，進行分析，最終認定他足以負擔刑事責任能力。

根據《讀賣新聞》報導，關係人士指出，地方檢察廳在山上徹也的精神鑑定結果上，認定山上並無罹患能影響判斷是非能力的精神疾病，且山上能夠準備自製手槍、調查安倍晉三的演說行程，甚至能夠精準擊殺安倍，考量到山上能夠依照事前準備計畫精準犯案，檢察廳認為山上具有刑事責任。