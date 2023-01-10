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女子自爆遭虐待性侵！網路上募款被爆出竟都是演的　多名男子受害

英國坎布里亞郡（Cumbria）的一名少女艾莉諾（Eleanor Williams）2019年自爆自己長期受到亞裔性侵犯集團的虐打、恐嚇、性侵、餵毒，將自己受虐照片公布。（圖／翻攝自Facebook）

▲英國少女艾莉諾2019年自爆自己長期受到亞裔性侵犯集團的虐打、恐嚇、性侵、餵毒，將自己受虐照片公布。（圖／翻攝自Facebook）

圖文／CTWANT

坎布里亞郡（Cumbria）的一名少女艾莉諾（Eleanor Williams）在2019年自爆自己長期受到亞裔性侵犯集團的虐打、恐嚇、性侵、餵毒，甚至被賣到國賣淫。消息一出也引發一系列的募款及示威活動，沒想到警方竟查出這一切都是一場騙局，艾莉諾被判8項罪名成立。

根據《每日郵報》報導，英國坎布里亞郡（Cumbria）的一名少女艾莉諾（Eleanor Williams）在2019年指控多位男子為性侵犯、人口販子，並長期對她進行虐打、性侵、餵毒，更在臉書公布自己的傷勢，並表示當地不只她一名受害者，更指出集團中男子大多屬於巴基斯坦裔。

消息一出也引發網路上一系列募款以及示威行動，更設立募款活動「Get Justice for Ellie」，而金額也迅速累積到22000英鎊（約新台幣82萬）。此外，艾莉諾指控嫌犯多為亞裔人士這件事，也引起激烈右翼人士的怒火。

沒想到，在警方經過詳細調查後於2020年5月表示，完全找不照證據顯示犯罪集團的存在，經過一年詳細調查，發現艾莉諾提出的一切指控都是造假的。

而當時她自稱被一名男子帶往一場奴隸拍賣會上準備被賣到阿姆斯特丹的妓院工作，但被指控男子手機定位當時卻在購物中心購物；而被她指控在非意願情況下性侵她的男子，實際上也只是一名白人，2人是在交友軟體上認識。

另外在《BBC》報導中則提到，艾莉諾在臉書上曝光，被數十萬人看過的臉上大片瘀青傷痕照，其實是她自己用鎚子打自己臉部造成，該案的陪審團已經裁定她指稱被拍賣，與受傷的照片全都是謊言。其中有位當初被指控犯下性侵的喬丹特倫戈夫（Jordan Trengove），因此在監獄中被羈押超過10週後才釋放，他事後受訪描述了「與真正的戀童癖者關在牢內度過的時光」有多難熬，而且事發當地是個小鎮，一旦謠言傳開，「它會伴隨你一生」。

對此艾莉諾完全不願意認罪，她的母親艾利森（Allison Johnston）也表示「我相信我的女兒」。不過她被陪審團判定8項妨礙司法公正罪如今還是成立，過去3年被指控的多名男性也獲得清白，但他們對此仍坦言，人生全被艾莉諾毀了。

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