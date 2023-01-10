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閨蜜離婚！人妻竟邀「三人行」　尪拒絕：雖然她很漂亮

▲▼ 三人行,閨蜜,曖昧。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲因為不捨閨蜜離婚後太寂寞，女子竟開口要自己的老公娶回家一起「三人行」。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一般妻子對於老公結婚後，都是要求忠誠，眼底容不下另一個女人，但新加坡這名人夫的遭遇，會有男人羨慕嗎？新加坡一名已婚人妻，因為看到閨蜜離婚後，一個人要獨自撫養2名兒女，生活又很孤單，她竟然當起媒人，要求丈夫除了跟她在一起，也能把閨蜜娶進門，來個「三人行」，一起照顧她的好朋友，讓丈夫聽了超錯愕，不知道該怎麼辦。

綜合外媒報導，一名已結婚5年的人父，近日以匿名方式，在Facebook某粉專發文提到，妻子最近因為閨蜜離婚，看到對方恢單後，要一個人養育2名小孩，實在很辛苦，因此便跟丈夫開口，希望老公能娶她的好友當第二個妻子。

不捨閨蜜離婚太寂寞　她竟當起「媒人」逼尪娶進門：一起三人行

▲人夫已經結婚五年，生活很幸福。（示意圖／翻攝自pixabay）

這名丈夫提到，妻子提議如果他能娶她的閨蜜，「我就能有多一個女人照顧我，而且家裡也能多2個小孩，我們一家7口一定能和諧地一起生活」。他並坦言，認識妻子閨蜜已經很多年，不否認她確實很漂亮，但在自己的眼中妻子更漂亮，而妻子明明不希望他娶別人，雖然妻子主動要求「三人行」，乍聽之下應該會不少男人羨慕他，可以名正言順，得到老婆公開允許有其他女人，但他聽到的當下，內心其實既錯愕，又不知道該怎麼辦才好。

貼文一出，瞬間引發網友熱議，有網友認為，「老婆這麼開明，還猶豫什麼？趕快把婚結一結啊！」但也有人表示，「要幫助閨蜜，也不一定要用這麼極端的方式吧？可以給予一些經濟協助就好了啊！」

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