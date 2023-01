哈利梅根「為何不放棄頭銜？」　他這樣回答…近半數英國人怒炸

▲哈利與梅根為何不放棄英國王室頭銜,哈利王子首次做出回應。(圖/路透)

英國哈利王子10日出版自傳回憶錄《備位》(Spare,暫譯),他於美國時間周日(8日)接受CBS節目《60 Minutes》專訪時被知名媒體人安德森庫柏(Anderson Cooper)問到,為何他和妻子梅根不放棄王室頭銜?哈利對此首次回應道,「那會有什麼不同嗎?」英國人如今對哈利的好感度已降到前所未有的低點。

▲英國哈利王子10日出版自傳回憶錄《備位》(Spare,暫譯),倫敦書店已掛出銷售看板。(圖/路透)

據美國《時人》雜誌報導,38歲的哈利王子為宣傳新書接受電視訪問,節目主持人安德森庫柏就脫離王室後的他提出了一個尖銳的問題,「為什麼不放棄你們的公爵和公爵夫人的頭銜呢?」哈利則反問,「那會有什麼不同嗎?」這回應幾乎等同於證實他和梅根都沒打算放棄英國王室頭銜。

總部設在英國的網路市調與數據分析公司「YouGov」為《泰晤士報》進行的一項調查顯示,在哈利夫婦6集Netflix紀錄片上架與哈利自傳回憶錄爆出醜聞後,有44%英國受訪者認為哈利王子「應該被拔除頭銜」,約53%的人則認為哈利和梅根不配得到其他王室成員的道歉。不過,也有51%的人表示兩人仍應參加5月份查爾斯國王的加冕儀式。

在「YouGov」揭露另一項5日到6日進行的民調中,英國人對哈利王子的支持度創下2011年有調查數據以來的歷史新低,只有26%的受訪者對哈利抱持正面看法,比去年12月初又下降了7個百分點。另外,對哈利持負面態度者則從59%上升至64%。對於梅根抱持負面看法的比例則大約維持在65%,沒有明顯變動。

專訪中安德森庫柏也問哈利,為何要將家族矛盾放到檯面上談論,「為何如此公開?為何揭露你和父親、兄長的對話?你們說你們試圖私下解決這些事。」哈利回答,「每當我試著私下處理時,就會出現針對我和我妻子的簡報、洩密和栽贓。你知道,我們的家訓是『從不抱怨、從不解釋』,但那就只是一句格言,實際上難以成立。」

