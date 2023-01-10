　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

至少17死！祕魯示威者以石頭對抗警方槍彈　激烈對峙影片曝

實習記者任庭儀／編譯

秘魯前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）2022年12月政變失敗被捕後，他的支持者在全國發起抗議活動。南部胡利亞卡市（Juliaca）9日發生民警衝突，造成至少17人喪生，是示威活動爆發以來死亡人數最多的一天。新任總統博盧阿爾特要民眾反思並嚴正指出，「訴求只是藉口，你們不過是想繼續在城市製造混亂。」

▲▼秘魯胡利亞卡市（Juliaca）9日爆發民警衝突，至少17死。（圖／路透）

▲秘魯胡利亞卡市（Juliaca）9日爆發民警衝突，至少17死。（圖／路透）

路透社報導，秘魯人權辦公室9日表示，警方與示威者在胡利亞卡市機場附近爆發衝突，至少17人喪生、68人受傷，死者中至少有兩名青少年。該機構呼籲警方在用武、調查時須遵守法律，同時敦促示威者不要破壞公物或妨礙救護車行駛。

▲▼秘魯胡利亞卡市（Juliaca）9日爆發民警衝突，至少17死。（圖／路透）

▲▼抗議者與警方爆發流血衝突。（圖／路透）

▲▼秘魯胡利亞卡市（Juliaca）9日爆發民警衝突，至少17死。（圖／路透）

衝突過程中，抗議者躲在大型金屬板和路標後，用簡易彈弓向警方投擲石頭，警方則朝抗議者開槍，槍聲和煙霧充斥現場。自12月初以來，示威者與安全部隊的流血衝突已導致至少39人喪生。

抗議者提出五大訴求，包括提前舉行大選、釋放前總統卡斯蒂略、新總統博盧阿爾特下台、暫停國會、修改憲法

法新社報導，為了平息眾怒，秘魯國會先前已經同意2024年4月提前舉行大選。

博盧阿爾特（Dina Boluarte）9日表示，她不能答應抗議者的一些要求，並呼籲民眾反思，「我唯一能做的就是提前選舉。訴求只是藉口，你們不過是想繼續在城市製造混亂。」

ET快訊
年輕人的心聲！60萬網紅點破「1句話太中肯」：鬼才想生孩
嫩妹「屁股懸空上廁所」還是感染！醫一照驚呆
48年前報紙「一堆警告逃妻」！　律師揭背後原因
豐原驚見恐怖「內褲海」　上百件女用內褲、胸罩掛陽台
「流水席之亂」是男生創作文？　社團管理員駁：漂亮女生發文
阿妹演唱會門票12分鐘賣光　他見黃牛「21台電腦」狂刷
周曉涵「長髮捲進機器」頭皮險掀！　痛哭：絕命終結站上演
快訊／雲豹低迷9連敗！魔獸發聲了
「請海鷗轉告習近平」　國防部製梗圖嗆解放軍：禿鷹到處飛惹人厭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

至少17死！祕魯示威者以石頭對抗警方槍彈　激烈對峙影片曝

少女開心曬父親送小CK！網開酸「不是名牌包」　她淚崩曝心酸真相

獄外「飛鴿傳毒」給囚犯嗨　送貨小鴿落網！身上背包竟藏30克冰毒

他掃墓驚見屎炸滿地！愛妻屍體被挖出啃食　親見「兇手」犯案爆氣

女子自爆遭虐待性侵！網路上募款被爆出竟都是演的　多名男子受害

中國客狂掃日本感冒藥！厚生勞動省出手　要求藥妝店設限購數量

韓YouTuber親赴犯罪現場！查販毒、性交易逮100犯人　真實身分曝

人帥真好！25歲男囚在監獄和火辣女獄警壞壞　又和性感護士交往

波音747客機當載具　「維珍軌道」挑戰英國本土發射衛星失敗

飯店樓下堵女星！抬頭見「裸妹貼窗摩擦」活春宮　45分鐘姿勢狂換

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

至少17死！祕魯示威者以石頭對抗警方槍彈　激烈對峙影片曝

少女開心曬父親送小CK！網開酸「不是名牌包」　她淚崩曝心酸真相

獄外「飛鴿傳毒」給囚犯嗨　送貨小鴿落網！身上背包竟藏30克冰毒

他掃墓驚見屎炸滿地！愛妻屍體被挖出啃食　親見「兇手」犯案爆氣

女子自爆遭虐待性侵！網路上募款被爆出竟都是演的　多名男子受害

中國客狂掃日本感冒藥！厚生勞動省出手　要求藥妝店設限購數量

韓YouTuber親赴犯罪現場！查販毒、性交易逮100犯人　真實身分曝

人帥真好！25歲男囚在監獄和火辣女獄警壞壞　又和性感護士交往

波音747客機當載具　「維珍軌道」挑戰英國本土發射衛星失敗

飯店樓下堵女星！抬頭見「裸妹貼窗摩擦」活春宮　45分鐘姿勢狂換

國泰蔡家買全家持股！金管會上周約談萬寶開發　不排除二次約談

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派揭曉！　揭黃蜂女一家驚人秘密

大陸央行：去年「人民幣存款」增加26兆元　外匯儲備餘額3兆美元

大車隊去年營收獲利創新高　今年擴充修車廠、洗衣廠與全球快遞

賴清德寒冬助老拜早年！他親自下廚煮年菜　陪獨居長輩圍爐

鳳小岳拒絕3C育兒！帶6歲孩親近大自然　「徒手挖野溪溫泉」

北市府門聯寫「兔來萬安」　黃揚明轟：黨國官場馬屁文化再次復辟

LE SSERAFIM小櫻花進化肌肉女！「超反差冰塊腹肌＋二頭肌」爆熱議

馬自達今年還有2款新車攻勢！7人座豪華SUV、旗艦房車最快9月登場

獨／募資平台「金額達標」不出貨　消保官揭非初犯：購物要擦亮眼

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

國際熱門新聞

人妻邀閨蜜「三人行」　尪拒絕：雖然她很漂亮

快訊／中國暫停向「日本旅客」發放新簽證

48小時沒上線！網友報警驚見她已陳屍家中

她吃魷魚嘴超痛！醫一查驚見「12顆精子」蠕動

女警辦淫亂趴　和8男警愛愛揪同事妻3P

少女開心曬父親送小CK！網酸：不是名牌包

不忍離婚閨蜜太寂寞！她逼尪「三人行」

印尼爆規模7.6強震！　多起大型餘震達規模5.5

9000英尺高空「後門突打開」機上行李噴飛

生雙胞胎認不出！媽「帶嬰刺青」影片被罵爆

飯店堵女星！抬頭卻見「裸妹貼窗」活春宮

中國間諜王立強投誠　澳洲政府拒庇護恐將遣返

中國疫情規模龐大　專家認了：可能出現新變種病毒

駐英代表駁金融時報：台灣從不是共產中國一部分

更多熱門

相關新聞

爆乳性感女警cosplay硬上　成功抓毒蟲

爆乳性感女警cosplay硬上　成功抓毒蟲

爆乳麻藥搜察官真的發生在現實生活上！秘魯警方近日進行一場緝毒行動，再度使出cosplay絕招，而且故意讓性感女警打前鋒「硬上」，果真成功將毒蟲一網打盡。

300遊客受困馬丘比丘　還有旅行巴士被攔截

300遊客受困馬丘比丘　還有旅行巴士被攔截

自我政變失敗　秘魯前總統拘18個月

自我政變失敗　秘魯前總統拘18個月

秘魯前總統遭羈押爆示威　全國緊急狀態30天

秘魯前總統遭羈押爆示威　全國緊急狀態30天

秘魯政局動盪示威釀2死　新總統願提前兩年大選

秘魯政局動盪示威釀2死　新總統願提前兩年大選

關鍵字：

秘魯卡斯蒂略博盧阿爾特

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

當自己家！房客大改造　對比太驚人

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面