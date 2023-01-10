辦公室情慾交流！女警辦多人淫亂趴　和「8警官愛愛」揪同事妻3P

▲女警被爆和多名同事發生性關係。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州已婚女警霍爾(Maegan Hall)被爆和多名男警官有染，不但傳裸照色誘男同事，還在淫亂派對中當眾脫掉上衣，幫2名同事口交，甚至和同事妻子一起3P，一共曾和8名同事發生過關係，誇張行為曝光後讓她被警局解雇。

在田納西州La Vergne警局任職的霍爾，去年12月被爆與至少4名男警官發生性關係而接受調查，據了解，霍爾與4名男同事不但一起在派對中泡澡，她脫了上衣後還和其中2人到廁所發生性行為，且男同事的妻子們也在派對上。

▲女警霍爾目前已被警局開除。（圖／翻攝自Twitter／La Vergne, TN Police Department）

霍爾由於事發後大肆對外吹噓她和同事間的情慾交流，使得醜聞傳到高層耳中，高層下令展開調查，又發現她與另外2名男警官也曾有過性關係並分享裸照，還和已婚男同事與妻子一起3P。

調查結果出爐後，霍爾目前已被警局開除，而與她有關聯的8名警官，分別因為在值班時發生性行為、性騷擾、不當警察行為與在調查中說謊等罪名被懲罰，其中5人被開除，3人被停職，目前尚無法得知是否有警官會提出上訴。