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律師清理智庫辦公室　驚見「拜登副總統時期」機密文件

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

白宮律師今天表示，美國總統拜登的私人律師去年11月在華府一間智庫發現拜登擔任副總統時期的機密文件。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）稍早報導，拜登的私人律師在拜登的賓州拜登外交和全球參與中心（Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement）辦公室發現近10份文件，司法部長賈蘭德（Merrick Garland）已要求芝加哥聯邦檢察官檢視這批移交國家檔案局（National Archives）的機密文件。

路透社報導，拜登的法律顧問索柏（Richard Sauber）今天在聲明中說，這些機密文件是拜登的私人律師於去年11月2日發現的，時間點在期中選舉前。

拜登在2017年中到他2020年開始競選總統期間，不時會使用那間辦公室。索柏說，發現那些文件的當天，白宮法律顧問辦公室即通知國家檔案局，還說國家檔案局在隔天早上取得這批文件。

索柏也說，這些文件不是國家檔案局先前要求或詢問的資料。

索柏表示，這些文件是在拜登私人律師準備清空賓州拜登外交和全球參與中心的辦公空間，在「打包放在上鎖儲藏室的檔案」時發現的。他補充表示，白宮正與司法部和國家檔案局合作。

美國司法部、國家檔案局與賓州拜登外交和全球參與中心並未立即回應置評要求。拜登於2009年到2017年期間擔任前總統歐巴馬的副手。

索柏的聲明沒有提到機密文件數量、內容或文件的機密等級。哥倫比亞廣播公司新聞網報導，這些文件沒有提到核子機密。

美聯社報導，儘管司法部正在審查文件，但拜登被爆出可能不當處理機密或總統檔案，對他而言可能會是頭痛的政治問題。

前總統川普2021年1月卸任後，把高度敏感機密文件搬到他的佛羅里達州度假莊園，司法部正在調查此事。

聯邦調查局（FBI）探員去年8月8日持經法院批准的搜索令進入川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）搜查，在扣押的數以千計文件中，發現有100多份文件標註為機密，其中據稱包含中國、伊朗與核子機密的敏感情資。

拜登曾稱川普把數以百計這類文件放在他佛州私人俱樂部的決定「不負責任」。

川普今天也在他的社群媒體網站加入戰局，問道：「FBI何時才要搜查拜登的眾多房屋，甚至可能搜查白宮？」

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