波音747客機當載具　「維珍軌道」挑戰英國本土發射衛星失敗

▲英國維珍軌道首次試射衛星失敗告終。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

英國9日首次試圖在本土發射搭載9枚衛星的改造飛機,沒想到10日就傳出火箭異常無法進入軌道,最後任務以失敗告終。

路透社報導,英國維珍軌道(Virgin Orbit)9日發射機載太空火箭「宇宙少女」,9日22時02分自英國沿海城市紐奎(Newquay)起飛,不同於傳統火箭從地面垂直發射,這次任務是以水平方式發射火箭。

「宇宙少女」是一架由波音747客機改造的火箭載具,在飛機左翼下攜帶長達21公尺的火箭「發射器一號」,並在頂部裝載9枚小衛星。

英國過去雖然生產各種衛星、發射過火箭,但從未有從本土將衛星送上太空的先例,一直以來都仰賴國外發射基地進行發射。這是首次從英國本土發射衛星,當改造後的機載太空火箭「宇宙少女」起飛後,數千名支持者在機場跑道上歡呼。

The first ever orbital satellite launch from the UK is targeted for Monday, marking a new era in the UK’s space history. ✈️????



Watch how Spaceport Cornwall is gearing up for launch. ????#LaunchUK #StartMeUp #CountdownToCornwall pic.twitter.com/KoDG0Dq63w