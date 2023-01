「全美第一」美少女來啦！甜美一笑引男粉暴動　舉牌狂吼如餓狼

▲美國20歲女大生奧莉薇亞(Olivia Dunne)。(圖/翻攝自IG/livvydunne,下同)



記者張方瑀/綜合報導

美國20歲女大生奧莉薇亞(Olivia Dunne)擁有一頭飄逸金髮和甜美臉蛋,身為體操選手的她還有著超火辣身材,更擁有「美國第一美少女」稱號,讓她瞬間在社群上爆紅,不管到哪出賽,都會引來一票男粉絲如「餓狼」般狂吼追隨。不過,這也讓其他選手感到相當困擾。

奧莉薇亞是美國路易斯安那州立大學(Louisiana State University)體操隊的選手,不過擁有亮麗外型的她,已經擄獲全美少男的心,光是Instagram追蹤人數就超過270萬人,讓他在比賽之餘,也會在社群po出許多辣照維持知名度。

This is actually so scary and disturbing and cringey. I’m embarrassed for them… pic.twitter.com/h23bBdBQ9B

不過,爆紅的代價就是讓許多男粉如「餓狼」般追隨,只要是有奧莉薇亞參賽的場合,就會看到一群男粉手拿各種標語、堵在場館門口、猛嗆其它校隊,還會瘋狂大吼「我的莉薇(Livvy)」、「不要拖累莉薇」,讓其他隊友和選手感到相當困擾。

奧莉薇亞8日則在推特發文緩頰,「我將永遠感謝你們的支持,但如果你們來觀賽,我想請你們尊重其他體操運動員和整個體操界,因為我們只是在做我們的工作。」

Large group was chanting her name and saying ‘put Livvy in’. Not cool during beam, etc. During breaks, who cares. Security made them move a couple times trying to keep them quiet. pic.twitter.com/1izUJf3Xt6