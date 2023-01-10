整形女D罩杯美胸突然爆開　她驚見「胸部破2個大洞」流噁膿走山

▲女花錢整形，胸部卻嚴重走山。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國倫敦48歲女子凱莉(Kelly Young)為了擁有性感身材，25年前曾接受隆胸手術把罩杯升級至D罩杯，然而近來植入物卻突然爆開，胸部還出現恐怖大洞，即使重新進行手術也無法挽救，最後只好忍痛把植入物移除，呼籲女孩們進行手術前要三思。

居住在倫敦西南部新莫爾登區(New Malden)的凱莉，25年前在當地進行隆胸手部，當時醫生便建議她最好每10年要進行手術更換植入物，結果右胸植入物在2018年爆開，她為了省錢便前往土耳其進行手術，沒想到卻是惡夢的開始。

I wanted perkier boobs — until my implant burst through my chest https://t.co/6iEmTmI6ID pic.twitter.com/7NBUrk3PTn — New York Post (@nypost) January 9, 2023

凱莉表示，由於右胸植入物破裂，造成兩邊胸部形狀不同，雖然生活上沒有造成任何問題，但是看起來不太美觀，所以才想再做一次隆胸，去年9月到土耳其花費英鎊3,700元（約台幣13萬元）做完手術，幾天後右乳下方突然滲出膿液，她才發現胸部下方突然多了一個洞，植入物刺穿皮膚露在外面。

凱莉回到英國後就醫，醫生雖然幫她清創傷口，並且把植入物更換成比較小的尺寸，然而幾個月後又發現，兩個胸部都出現了破洞，最後只好進行手術把植入物移除，並且在醫生建議之下，以後都不能再接受隆胸手術。

凱莉傷心表示，由於現在胸部嚴重走山，讓她對自己的身材很自卑，不敢讓男友看到她的胸部，夏天也不敢穿比基尼泳裝，呼籲有計畫進行隆胸手術的民眾，在手術前一定要多研究，了解可能會產生的併發症，以免未來後悔。