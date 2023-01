整形女D罩杯美胸突然爆開　她驚見「胸部破2個大洞」流噁膿走山

▲女花錢整形,胸部卻嚴重走山。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國倫敦48歲女子凱莉(Kelly Young)為了擁有性感身材,25年前曾接受隆胸手術把罩杯升級至D罩杯,然而近來植入物卻突然爆開,胸部還出現恐怖大洞,即使重新進行手術也無法挽救,最後只好忍痛把植入物移除,呼籲女孩們進行手術前要三思。

居住在倫敦西南部新莫爾登區(New Malden)的凱莉,25年前在當地進行隆胸手部,當時醫生便建議她最好每10年要進行手術更換植入物,結果右胸植入物在2018年爆開,她為了省錢便前往土耳其進行手術,沒想到卻是惡夢的開始。

