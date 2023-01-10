變態女師誘騙15歲女學生　聖誕節到男友家「一對一性愛輔導」被捕

▲女學生不堪被女老師騷擾報案。（圖／示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州50歲女老師海耶斯(Evelyn Hayes)竟然試圖誘騙15歲女學生，聖誕節時到家中和50歲男友希克林(Thomas Hicklin)進行「一對一性愛輔導」，由於少女一直飽受2人瘋狂騷擾，最後受不了報案。

15歲少女向警方表示，在棕櫚灘郡(Palm Beach County)當地學校擔任代課老師的海耶斯，從聖誕節前就一直頻繁騷擾她，一開始她只是被要求和希克林傳簡訊，教導對方要怎麼在約會網站建立檔案，原本對話十分正常，後來卻一直遊說她聖誕節前去對方家中。

PBCHS SUBSTITUTE TEACHER EVELYN HAYES ARRESTED FOR TRYING TO HAVE A MINOR SLEEP WITH HER BOYFRIEND THOMAS HICKLINhttps://t.co/GZLfbrwBpI pic.twitter.com/jksiKelDe2 — WHEREISTHEBUZZ (@whereisthebuzz) January 7, 2023

少女表示，海耶斯一直想讓她聖誕節時去希克林家中，還提出如果她肯去就會贈送新的內衣褲，後來她查看希克林手機簡訊時發現，希克林和海耶斯打算在家中為她進行「性愛輔導」，還保證她去了以後會從「女孩變成女人」。

海耶斯被警方偵訊時坦承，她的確計畫聖誕節時讓女學生到男友家過夜，2人在簡訊上的對話也是真的，後來於3日被捕。消息傳出後，學校已將海耶斯開除，案件正在調查中。